Juventus, Sturaro al Genoa è ufficiale. Cessione da 16,5 milioni

JUVENTUS, STURARO AL GENOA A TITOLO DEFINITIVO

La Juventus ha ceduto Stefano Sturaro al Genoa a titolo definitivo. Il centrocampista si era trasferito in prestito al club rossoblù durante il mercato di gennaio sino al termine della stagione (per 1,5 milioni) e ora la cessione dè ufficiale. Infatti sino sono verificate le condizioni contrattuali inserite nell'accordo tra Juventus e Genoa ed è scattato l'obbligo di acquisizione definitiva. Il contratto prevedeva lo scatto dell'obbligo di riscatto nel caso il Genoa raggiungesse determinati obiettivi sportivi nel corso dell'esercizio 2018/2019. Con Sturaro (in panchina contro Empoli e Sassuolo), il Genoa ha conquistato quattro punti.

JUVENTUS, STURARO AL GENOA: AFFARE DA 16,5 MILIONI

In una nota la Juventus ha sottolineato come, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l'obbligo di acquisizione a titolodefinitivo a fronte di un corrispettivo di 16,5 milioni di europagabile nei prossimi quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,9 milioni.