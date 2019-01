Juventus su Callum Hudson-Odoi. Cancelo quasi in gruppo. JUVENTUS NEWS

Juventus su Callum Hudson-Odoi del Chelsea

CALCIOMERCATO: CHELSEA. ANCHE JUVE SU HUDSON-ODOI - La Juventus sfida le big tedesche per Callum Hudson-Odoi. Secondo il "Mirror", i bianconeri sarebbero entrati in scena per il 18enne talento del Chelsea, gia' nel mirino di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. Al momento nessuna delle tre tedesche avrebbe offerto la cifra richiesta dal Chelsea di 30 milioni di sterline (33,5 milioni di euro) ma la Juve sarebbe pronta ad assecondare le pretese degli inglesi e a breve potrebbe presentare una proposta ufficiale.

JUVENTUS, CANCELO PARZIALMENTE IN GRUPPO

A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto da una lunga fase atletica, per poi concentrarsi a lavorare con la palla, dedicandosi a controllo, precisione e velocità nel passaggio. Ha lavorato parzialmente con il gruppo anche Joao Cancelo.

JUVENTUS, DYBALA: con un sorriso il ritorno dalle vacanze è più bello