Juventus su Joao Felix. As: pronti 120 milioni dai bianconeri

La Juventus pensa al futuro e avrebbe messo gli occhi su Joao Felix, centravanti del Benfica finito nel mirino di altri club come Atletico, Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Secondo il sito del quotidiano "AS", la Juve sarebbe in pole nella corsa ad assicurarsi il cartellino del 19enne.

La Juventus sarebbe in vantaggio perché pronta a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria, cosi' come il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, avrebbe fatto sapere al presidente del club di Lisbona, Luis Felipe Vieira, nel corso di una riunione che si sarebbe svolta la scorsa settimana a Torino e alla quale avrebbe partecipato anche Jorge Mendes, agente di Joao Felix e di Cristiano Ronaldo. Questa almeno la ricostruzione di As.

Osservatori della Juventus avrebbero seguito il 19enne (11 gol e 6 assist in questa stagione) sabato scorso nel "Clasico" portoghese tra Porto e Benfica, vinto 2-1 dagli ospiti con un gol del giovane attaccante che ha sbloccato il risultato. Secondo "AS" alla Juve piace anche il 21enne difensore del Benfica, Ruben Dias (obiettivo di mercato anche dell'Atletico Madrid e del Manchester United) e sarebbe pronta a offrire 60 milioni di euro per il suo cartellino.