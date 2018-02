Juventus-Tottenham, Allegri: "Non ci si può deprimere per un 2-2"

Juventus-Tottenham, Allegri: "Un 2-2 non può deprimere l'ambiente"

"La Champions è un sogno e un obiettivo, ma vincerla non è facile" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo il 2-2 tra Juventus e Tottenham che complica un po' la strada verso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. "Credo che si sia persa un po' di obiettività. La Juve gioca per vincere, ma non è la favorita. Non si può andare in finale tutti gli anni. Io credo che i ragazzi stiano facendo una grandissima stagione, ma da qui a pensare che i ragazzi vincano un ottavo di finale 3-0 ce ne passa. E questa cosa mi fa girare le scatole, perché non si ha l'idea della dimensione delle altre squadre. L'obiettivo primario è il campionato: non è poco e non è facile. Poi cercheremo di andare avanti in Champions. Però un 2-2 di stasera non può deprimere l'ambiente, non l'accetto. Qui si hanno alti e bassi da paura. La Juve non è mai stata favorita. Eravamo 50-50 prima e lo siamo ora. Contro una grande squadra come il Tottenham. Vincere non è normale, è straordinario: questa squadra ha vinto sei scudetti, ha fatto due finali di Champions e ha fatto grandi cose. Da vincere a non vincere, in Champions League, passa poco. Non hai tempo per recuperare. Fra un mese penseremo a recuperare, ora pensiamo al campionato sennò il Napoli scappa".

Juventus-Tottenham 2-2, Allegri: "Dybala e Matuidi ci saranno nel ritorno"

"Ero consapevole della forza del Tottenham e sapevo che la qualificazione ce la saremmo giocata a Londra". Ha detto Massimiliano Allegri al termine del 2-2 tra Juventus e Tottenham degli ottavi di finale d'andata di Champions League: "Dopo il doppio vantaggio - ha spiegato ai microfoni di Mediaset Premium - ci siamo abbassati un po' troppo. Siamo stati messi in difficoltà ma è tutto normale. Possiamo andare a fare risultato a Wembley. Matuidi e Dybala? Sì, ci saranno"

Juventus-Tottenham 2-2, Pochettino: "Abbiamo dominato a lungo"

"Abbiamo dominato la Juve per lunghi tratti facendo il nostro calcio. Sembrava una gara in discesa per loro ma poi abbiamo avuto una grande reazione" ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino a Premium. "La qualificazione è aperta, la Juve ha le possibilità di passare nonostante questo 2-2 casalingo. Forse nel primo gol Higuain era in fuorigioco e poi abbiamo preso il 2-0"

JUVENTUS-TOTTENHAM 2-2 (primo tempo 2-1)



MARCATORI: 2’ e 9’ Higuain (J), 26’ pt Kane (T); 27’ st Eriksen (T) JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (dal 21’ st Bentancur), Pjanic; Bernardeschi, Douglas Costa (dal 46’ st Asamoah), Mandzukic (dal 31’ st Sturaro); Higuain. (Szczesny, Rugani, Marchisio, Muratore). All. Allegri

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela (dal 44’ st Lucas), Dele Alli (dal 38’ st Son), Eriksen (dal 46’ st Wanyama); Kane. (Gazzaniga, Trippier, Rose, Moussa Sissoko). All. Pochettino

ARBITRO: Brych (Germania)

NOTE: spettatori 41.232, incasso di 2.650.575 euro. Higuain sbaglia un rigore