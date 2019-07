La Juventus vuole Gigio Donnarumma, Szczesny e Perin verso la cessione

La Juventus è pronta a mettere le mani su Gigio Donnarumma, si valutano le cessioni di Szczesny e Perin, con il benestare di Mino Raiola, il suo procuratore. Dalle colonne di Repubblica arriva una clamorosa indiscrezione di mercato su un piano della Juve per arrivare a Donnarumma. Con l'attenta e interessata regia di Mino Raiola, i bianconeri starebbero preparando infatti un nuovo assalto al portiere rossonero. Nel dettaglio, dopo il ritorno di Buffon alla Continassa, Paratici sarebbe intenzionato a girare Szczesny al Psg e Perin al Milan per far posto a Gigio tra i pali della Juve.

In uscita dal Milan per motivi di bilancio, Donnarumma continua dunque a far gola alla Juve. Soprattutto dopo il rientro a casa base di Buffon, che potrebbe fare da "chioccia" a Gigio in bianconero. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi e nulla è stato ancora approfondito in maniera ufficiale in questa direzione. Ma l'idea di portare a Torino Donnarumma stuzzica molto Paratici. Un'operazione non facile da mettere a segno. Anche perché prima i bianconeri dovrebbero riuscire a incastrare altri tasselli importanti riguardanti Szczesny e Perin. Il primo potrebbe essere girato al Psg, che proprio per Gigio ha già offerto Areola e venti milioni. Il secondo invece potrebbe essere girato direttamente ai rossoneri per abbassare le pretese cash di Maldini e Boban. Mosse complicate, certo. Ma non impossibili. Soprattutto se di mezzo c'è Mino Raiola.