Libretti al portatore addio. Restano i nominativi. Cosa cambia con i libretti

Se ne vanno i libretti al portatore, per sempre. A partire dal 4 luglio, a causa dell'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 del 25 maggio si chiude l'epoca di questi prodotti. "Ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018". Circoleranno solo i libretti nominativi.

L'articolo 3 del dlgs 90/2017 in Gazzetta Ufficiale viene modificato in codesta maniera: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018".

Restano i nominativi, insomma: ovvero, banche e uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di controllo e identificazione per capire chi sia il titolare. Inoltre, è stabilito il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima: "L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata". E anche: "L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato".