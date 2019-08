Limone bollito, fa dimagrire e fa bene: effetti. LIMONE BOLLITO RICETTA

Tutti conoscono le proprietà del limone e sono in molti ad avere l’abitudine di bere acqua e limone spremuto al mattino. Ecco ora un’altra tecnica che promette risultati miracolosi.

La ricetta è molto semplice, ma gli effetti per il corpo e la mente sono sensazionali. La bevanda ottenuta con il limone bollito accelera il metabolismo, fa dimagrire, rafforza il sistema immunitario, depura, è antiossidante e disinfettante. Non è tutto. Ecco altri effetti del limone bollito.

Limone bollito, agevola la diuresi e ripulisce il fegato

Il limone bollito rappresenta una delle cure naturali benefiche migliori per il nostro organismo. Si tratta di una tecnica molto semplice che consente di ottenere una bevanda salutare dalle molteplici proprietà.

La bevanda ottenuta facendo bollire i limoni ripulisce il fegato e consente di eliminare le tossine in eccesso. Il limone bollito agevola inoltre la diuresi, aiutando a contrastare la cellulite e la ritenzione idrica.

Limone bollito: fa dimagrire davvero? Si, ecco perché

Bere acqua con limone bollito consente di attivare e di velocizzare il metabolismo sin dal primo mattino. Aiuta a digerire più velocemente e garantisce maggiore sazietà, favorendo l’assimilazione delle sostanze nutritive. Agevolando inoltre la diuresi, consente di eliminare i liquidi in eccesso e le tossine, contrastando la ritenzione idrica. Il risultato consiste in un corpo più magro, asciutto e luminoso.

Limone bollito: ricetta per preparare la bevanda benefica

La ricetta per preparare il limone bollito è molto semplice. Bisogna far bollire i limoni con la buccia, in un pentolino. Si deve poi lasciar raffreddare la bevanda ottenuta.

Limone bollito: quando bere la bevanda

La bevanda ottenuta facendo bollire i limoni, va bevuta preferibilmente a stomaco vuoto. Bere acqua e limone bollito di mattina a digiuno, dunque prima di fare colazione, è una nuova abitudine alternativa a quella più nota dell’acqua e limone spremuto.