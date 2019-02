Mangiarsi le unghie? Non è solo ansia. MANGIARSI LE UNGHIE, SCOPERTA PSICOLOGI

Mangiarsi le unghie (termine tecnico onicofagia) è un vizio che coinvolge tantissime persone. La causa? Sino a oggi si è sempre detto: 'si mangia le unghie per problemi d'ansia'. Oppure: 'si mangia le unghie per stress o nervosismo'

Mangiarsi le unghie? Ansia, stress? No i perfezionisti si mangiano le unghie

Invece c'è uno scenario diverso che spiega perchè le persone si mangiano le unghie. Uno studio dell’Università di Montreal e diretto dal professor Kieron O’Connor ha rivelato che mangiarsi le unghie potrebbe avere a che fare con la personalità dei soggetti che compiono spesso questo gesto. In particolare, si mangia le unghie chi è incline a essere perfezionista. Questo comportamento si manifesta soprattutto nei momenti di noia e insoddisfazione, cui il perfezionista tende quando non riesce controllare le situazioni.

Mangiarsi le unghie per noia. Lo studio sui perfezionisti che si mangiano le unghie

Lo studio su chi si mangia le unghie ha preso in esame il comportamento di 48 individui, metà dei quali mostravano cosiddetti “comportamenti ripetitivi”, come strapparsi i capelli, raccogliere la pelle e mangiarsi le unghie. Come detto dalla ricerca è emerso che i soggetti mostravano la tendenza a mangiarsi le unghie nelle situazioni di noia e non stress.

Mangiarsi le unghie, parlano gli psicologi

Chi si mangia le unghie secondo il professor O’Connor sono coloro ad essere “inclini alla frustrazione, all'impazienza e all'insoddisfazione quando non raggiungono i loro obiettivi” sono proprio i perfezionistiche in queste circostanze sperimentano maggiori livelli di noia. Sarah Roberts, che ha curato la pubblicazione dello studio sul Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry ha spiegato “i soggetti che soffrono di questi comportamenti potrebbero beneficiare di trattamenti progettati per ridurre la frustrazione e la noia e modificare le convinzioni perfezioniste”.