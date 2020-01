Metabolismo, come aumentarlo? 5 alimenti per accelerare il METABOLISMO

Cosa mangiare per accelerare il metabolismo: ecco la lista degli alimenti ideali per accelerarlo stilasta dagli esperti dell'Humanitas - Salute e benessere

Si sa che il metabolismo è influenzato da diversi fattori. Il primo è la costituzione. Per stimolarlo si deve certamente fare una certa quantità di attività fisica e mangiare in modo moderato e corretto. Detto questo esistono comunque alcuni alimenti che se inseriti in un regime alimentare equilibrato aiutano ad accelerare il metabolismo e ottenere l'effetto brucia grassi per dimagrire velocemente.

Cosa mangiare per accelerare il metabolismo? Ecco 5 cibi miracolosi - Salute e benessere

La dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista presso l'Humanitas Medical Care, ha stilato una lista di alimenti che aiutano ad accelerare il metabolismo per rimanere in forma:

Piccante

Tè verde

Pesce

Latticini

Pompelmo

Metabolismo, come aumentarlo: piccante benefici - Salute e benessere

Il piccante è ideale non solo per accelerare il metabolismo ma anche per il benessere dell'organismo in generale. Mangiare saportio aumenta la frequenza cardiaca e di conseguenza anche il metabolismo. Questo effetto è dovuto alla capsicina, sostanza che dona ai peperoncini la sua tradizionale piccantezza. Questo composto riduce anche l'appettio, rendendo più semplice resistere alle tentazioni della tavola, e secondo diversi studi aiuta a trasformare le cellule adipose bianche in grasso bruno più semplice da smaltire. Il peperoncino è amico delle donne, in quanto velocizza l'assorbimento della cellulite, e riduce il rischio di infarto e ictus.

Cosa mangiare per accelerare il metabolismo: tè verde benefici - Salute e benessere

Il tè verde è una delle migliori bevande per dimagrire velocemente e combattere i chili di troppo, ovviamente senza aggiungervi zucchero. Il the verde è senza calorie e grazie alla presenza di un antiossidante chiamatoo EGCG (epigallocatechina gallato) ha un potere brucia grassi e stimolante per il metabolismo. Per ottenere questo effetto benefico bisognerebbe però berne almeno 5 tazze. In alternativa si può scegliere il tè matcha, che ha una concentrazione di EGCG tre volte superiore alla varietà verde.

Metabolismo come aumentarlo: pesce benefici - Salute e benessere

Il pesce, sottolinea l'esperta, è conosciuto per essere un alimento ideale per la salute di pelle, unghie e capelli e grazie agli Omega 3 aiuta anche a ridurre l'appetito e stimolare il metabolismo. Questi acidi grassi polinsaturi stimolano la produzione di leptina, un ormone che appunto regola il senso di sazietà. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di assumere 500 mg di Omega 3 a settimana, pari a due porzione di pesce a settimana. Il pesci più ricchi di questi grassi salutari sono sardine, salmone, tonno e aringhe.

Metabolismo come accelerarlo: latticini benefici e controindicazioni - Salute e benessere

I latticini hanno brutta nome ma quando si parla di dimagrire velocemente ma questi prodotti in realtà stimolano il metabolismo grazie all'elevata concentrazione di proteine e calcio che aiutano a mantenere la massa muscolare. Allo stesso tempo la combinazione dei due elementi permette di bruciare più grassi. Alcuni studi confermano che chi segue diete ipocaloriche che prevedono latticini hanno perso più peso rispetto a quelle che non li includono. Bisogna comunque sottolineare che non tutti i farmaggi vanno bene in quanto possono essere troppo grassi. Ecco quali si possono mangiare per mantenere la linea.

Cosa mangiare per accelerare il metabolismo: pompelmo benefici - Salute e benessere

Il pompelo contiene un flavonone chiamato naringina che gli dona quel particolare sapore leggermente amaro. Secondo diversi studi questa sostanza e il suo precursore, la naringenina, favoriscono il calo del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Non solo, il popelmo avevrebbe un effetto ipoglicemizzante. Il frutto è quindi ideale per uno spuntino ipocolorico ma è importante evitarne l'assunzione se si è sotto cura farmacologica. La naringina infatti può annullare gli effetti dei principi attivi. Per questo è consigliabile consultare il proprio medico.