Meteo inverno 2019-2020: neve in pianura e gelo artico. METEO PREVISIONI

Meteo inverno 2019-2020: neve in pianura e gelo artico.

Meteo: INVERNO 2019/2020, ultimo aggiornamento - Manca poco alla prossima stagione invernale e, grazie alle proiezioni meteo a nostra disposizione, siamo in grado di delineare, in esclusiva, la PREVISIONE AGGIORNATA per l’INVERNO 2019/2020. Sarà freddo e nevoso o prevarranno le alte pressioni con tempo stabile e mite? Scopriamolo subito con gli ultimi aggiornamenti.Data la distanza temporale ancora molto elevata dobbiamo affidarci ai principali indici atmosferici a scala emisferica e alle proiezioni sul lungo periodo che forniscono indicazioni di massima su temperature e precipitazioni. Ebbene, partendo dal primo mese della prossima stagione invernale, Dicembre, possiamo vedere come appare evidente un’anomalia nel campo della pressione sul settore atlantico.Ciò potrebbe favorire la discesa di fronti perturbati pronti ad investire l’Italia e l’arco alpino, con la conseguenza di un surplus di precipitazioni. Il campo delle temperature presenta anomalie positive, dunque valori oltre la media, per questo motivo al momento è lecito ipotizzare nevicate solamente a quote medio-alte, oltre i 1200 metri. Potrebbe dunque essere un buon inizio per le località sciistiche alpine, dopo gli ultimi inverni caratterizzati da poche nevicate.

Per Gennaio 2020 sembra confermarsi questa particolare configurazione emisferica, con un blocco di alta pressione sull'Europa orientale ed una falla invece in pieno oceano Atlantico. Se così fosse non dovrebbero certo mancare gli apporti più umidi atlantici e dunque la neve potrebbe tornare a cadere copiosa sulle nostre montagne. Con questo tipo di correnti ed il flusso occidentale maggiormente ingerente le temperature risulteranno ancora oltre le medie del periodo.

Infine dando uno sguardo alla seconda parte dell’inverno, risulterà fondamentale il comportamento del vortice depressionario polare che, proprio tra Febbraio e Marzo, potrebbe andare letteralmente in frantumi, inviando masse d’aria gelide direttamente dal Polo Nord fin sull'Italia, con il grande freddo, e anche qualche nevicata, che potrebbero tornare fin sulle aree pianeggianti.

fonte www.ilmeteo.it