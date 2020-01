Meteo, sole e ALLARME NEBBIA: ecco per quanti giorni. PREVISIONI METEO NEWS

L’alta pressione che dagli inizi di gennaio ha cominciato a dominare l’Italia non ha alcuna intenzione di cedere il posto al maltempo o quanto meno a una dinamicità atmosferica. La sua presenza potrebbe durare per altri 10 giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia che nel corso del weekend l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente. Sia sabato sia domenica il tempo sarà prevalentemente asciutto, spesso soleggiato, ma anche con un cielo più coperto sulle regioni meridionali, tra l'altro con rare precipitazioni. Continueranno a formarsi le nebbie, soprattutto in Emilia e sulla Pianura Padana centrale e occidentale. La qualità dell’aria peggiorerà ulteriormente al Nord e sulle grandi città. Le temperature misureranno valori piacevoli di giorno dove ci sarà il sole, piuttosto freddi invece dove la nebbia sarà persistente.

Il team del sito www.iLMeteo.it dice che anche nella prossima settimana l’alta pressione sembra essere inamovibile e infatti continuerà il bel tempo su quasi tutte le regioni, a parte le consuete nebbie sulle pianura del Nord e localmente su quelle del Centro-Sud. Le temperature non subiranno particolari variazioni.