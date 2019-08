Meteo weekend, ultime note instabili poi Sole e caldo ovunque PREVISIONI METEO

Nel corso del weekend del 3 e 4 agosto, un fine settimana di grandi partenze su strade e autostrade, il tempo andrà via via stabilizzandosi; i temporali resteranno confinati solo su alcune zone, mentre altrove splenderà il sole e le temperature, salvo alcune eccezioni, non raggiungeranno picchi troppo elevati.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la rimonta dell’alta pressione sull'Italia prevista a partire da sabato 3 agosto garantirà condizioni soleggiate su tutto lo Stivale e sulle isole maggiori, con temperature estive, non troppo elevate, tra 29° e 33°C. Si avranno valori superiori soltanto nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Un caldo non troppo intenso, ma piuttosto afoso, insisterà al Centro-Sud soprattutto nelle zone più lontane dalle coste e meno ventilate, mentre sarà più gradevole sui litorali accarezzati dalle brezze nelle ore più calde. Annuvolamenti si svilupperanno su Alpi, Prealpi, pianure, litorali costieri e Appennino, ma senza dar luogo a fenomeni, salvo sulle Dolomiti venete, Alto Adige e Alpi Carniche, quando, nelle ore pomeridiane, si potranno sviluppare temporali localmente forti, in esaurimento nella notte.Domenica 4 avremo condizioni di bel tempo su tutta l'Italia con nubi pomeridiane sui rilievi alpini, prealpini, appenninici e in pianura. Dopo metà giornata su Alpi e Prealpi venete e friulane potranno formarsi fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, in rapido esaurimento entro la notte. Le temperature saranno sempre estive, ma non eccessivamente elevate: oscilleranno infatti tra 29°C e 33°C (valori superiori nelle zone più distanti dal mare della Sicilia e della Sardegna) con afa moderata al Centro-Sud. A Firenze toccheremo i 33°C. Il bel tempo ci accompagnerà anche nella giornata di lunedì 5 agosto.