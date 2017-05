Monaco-Juventus diretta tv: in chiaro? in Pay? DOVE VEDERE MONACO-JUVENTUS

Monaco-Juventus (semifinale di Champions League)

MONACO-JUVENTUS DIRETTA TV IN CHIARO SU CANALE 5

Monaco-Juventus in diretta tv: l'andata delle semifinali di Champions League è in programma mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 20:45 e verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. I tifosi bianconeri non abbonati alla pay tv potranno quindi seguire 'free' Higuain e Dybala sfidare la squadra francese del 19enne astro nascente Kylian Mbappé (attaccante esterno alla Henry).



MONACO-JUVENTUS SU MEDIASET PREMIUM



Monaco-Juventus sarà anche in pay-per-view su Mediaset Premium (canali 370 e 380).



Monaco-Juventus in Live-Streaming



Monaco-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.



MONACO - JUVENTUS IN RADIO



La radiocronaca di Monaco Juventus, sarà possibile ascoltarla sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle ore 20.45