NAPOLI-SALISBURGO TV IN CHIARO? NAPOLI SALISBURGO TV E STREAMING, ECCO DOVE

Napoli-Salisburgo ci siamo. Ottavi di finale d'andata al San Paolo per la squadra di Ancelotti che insegue la vittoria in Europa League. Breve guida per seguire Napoli-Salisburgo

Napoli-Salisburgo tv in chiaro su TV8

Napoli-Salisburgo piatto forte di TV8. Diretta tv degli ottavi di finale di Europa League. La gara di andata tra la squadra di Carlo Ancelotti e il Salisburgo, in programma allo stadio San Paolo, va in onda, in chiaro per tutti, giovedì 7 marzo, alle ore 21.00.

Napoli-Salisburgo tv Sky e TV8 diretta e pre-partita

Napoli-Salisburgo va su TV8 e su Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Pre-partita, all’interno di studio Europa League, su TV8 in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo per vivere l’atmosfera dello stadio ed essere aggiornati in tempo reale sulle formazioni ufficiali. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, con le interviste a caldo. A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show di Sky Sport dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più spettacolari e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlights di tutti gli incontri di andata degli ottavi di finale di Europa League. Occhi puntati, in particolare, anche sulla sfida che vede in campo l’Inter, di scena a Francoforte contro l’Eintracht. A seguire, le fasi salienti delle quattro sfide di Champions League, in programma tra martedì e mercoledì, con particolare attenzione alla partita della Roma, che affronta mercoledì il Porto.

Napoli-Salisburgo streaming TV8 e Sky

Napoli-Salisburgo in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito di TV8 e, per gli abbonati a Sky, tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Napoli-Salisburgo probabili formazioni

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

Salisburgo (4-3-1-2) Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur