Olympiacos-Juventus diretta tv e streaming. OLIMPIACOS-JUVENTUS IN TV

Olimpiacos-Juventus - match decisivo per il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League - sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset Premium su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. La sfida si gioca allo stadio Geōrgios Karaiskakīs del Pireo alle 20.45.

Olimpiacos-Juventus in streaming da pc, tablet e smartphone con Premium Play.

Niente diretta tv su Canale 5 per Olimpiacos-Juventus, che trasmette in chiaro Roma-Qarabag.

Olimpiacos-Juventus sarà in radiocronaca su Radio 1 e su Radio 105 con Niccolò Ceccarini, Aldo Preda e Marco Delvecchio.

Olympiacos-Juventus - LA JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Vince contro l’Olympiacos. Se dovesse perdere e lo Sporting non dovesse vincere con il Barcellona. In caso di successo dei lusitani, però, l’unico risultato che vedrebbe qualificati sarebbe la vittoria in trasferta.