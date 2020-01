Oroscopo del weekend 11 gennaio 12 gennaio per i segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 11 gennaio e 12 gennaio per i segni zodiacali - OROSCOPO NEWS

Oroscopo weekend sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio 2020: le previsioni dell’oroscopo del fine settimana segno per segno

Oroscopo del weekend 11 gennaio e 12 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Leone è trigono i tuoi pianeti natali in Ariete, oltre a transitare Chirone e trigono Marte in Sagittario, creando una grande trigono di fuoco e riempiendoti di entusiasmo, ottimismo ed energia sconfinata! La creatività, il divertimento, l'espansione e l'avventura sono tutti evidenziati, quindi dopo essersi occupati delle faccende e dei compiti in casa, pianifica di trascorrere del tempo libero e goderti il ​​dono di essere vivo. Potresti anche voler scivolare via per il fine settimana, non per lavoro o per istruzione, solo per piacere e gioia.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Leone in questo fine settimana è quadrata con i tuoi pianeti Toro natali oltre a transitare Urano e Vesta, quindi potresti sentirti solo un po' irritabile e decentrato. Non è sufficiente silurare le cose a meno che non ti lasci trascinare in una discussione o costretto a combattere. Invece, guarda cosa sta succedendo come faresti con una buona sit-com e poi scivola via tranquillamente in modo da poter evitare il dramma e goderti il ​​tuo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Bene, tutto ciò che riguarda questo fine settimana è inondato di luce intensa e neon per i tuoi cari Gemelli, quindi considera di preparare una borsa per la notte e andare in qualche posto divertente. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è congiunto al sole e sottolinea i tuoi doni forti e naturali nella comunicazione, e la Luna Leone è sestile i tuoi pianeti natali nei Gemelli, aggiungendo la giusta quantità di combustibile al tuo fuoco. Sei pieno di energia, fascino e carisma, quindi esci da lì in modo da poter condividere il tuo sé scintillante con il mondo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna è in Cancro venerdì e sabato presto, attivando i tuoi pianeti natali in Cancro, opponendosi allo stellium dei pianeti in Capricorno stanno mettendo in luce le relazioni. Potresti sentirti tirato tra la cura dei tuoi bisogni e quelli del tuo partner e della tua famiglia. Metti prima la maschera di ossigeno su te stesso. In questo modo avrai l'energia e la capacità di prenderti cura delle persone che ami. Le cose si calmano più tardi sabato mattina quando la luna scivola nel allegro Leone, rendendo più facile districarsi da una situazione difficile.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Leone attiva i tuoi pianeti natali Leo, amplificando la tua energia e il tuo fascino e riempiendoti di carburante per missili per un meraviglioso weekend. Il sole è congiunto a Mercurio, garantendo una buona comunicazione e connessione e si unisce a uno stellium di pianeti che attivano la salute, il benessere e le abitudini personali nella tua carta. Hai l'opportunità di valutare come stai andando nel dipartimento di auto-cura e cambiare eventuali abitudini che non supportano il tuo massimo bene.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Cancro di venerdì mette in evidenza gli amici e gli impegni sociali nella tua carta, rendendo il venerdì sera perfetto per un appuntamento dopo il lavoro con la tua tribù. Le connessioni sono approfondite dalla congiunzione tra il sole e Mercurio e il divertimento sarà sicuramente apprezzato da tutti. Sabato, quando la luna si sposta in Leone, potresti ritrovarti a desiderare il tempo da solo mentre attiva sogni, affari mistici e solitudine nella tua carta. Il tempo tranquillo è proprio ciò di cui hai bisogno per ricaricare le batterie e ripristinare il tuo benessere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Leone mette in evidenza l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta ed è sestile i tuoi pianeti natali in Bilancia, oltre a transitare Giunone. Questo fine settimana sei sensibile, empatico e educato, specialmente verso amici e persone care. Sei in grado di ascoltare profondamente e di sentire veramente quello che la gente dice. Puoi sentire quello che stanno provando e nascondersi sotto le loro parole. Ricorda solo di estendere tanta compassione verso te stesso come fai verso gli altri.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Leone evidenzia il successo e la realizzazione nella tua carta e potresti ritrovarti a portare a casa il lavoro dall'ufficio. Mettilo da parte in modo da poter godere di un meritato riposo. In effetti, con uno stellium di pianeti che attivano viaggi brevi e viaggi veloci, prendi in considerazione di toglierti completamente il weekend e di andare fuori città in qualche posto divertente. Ottieni punti bonus se è da qualche parte che non sei mai stato prima; goditi qualcosa o qualcosa di nuovo per te.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Leone attiva il viaggio, l'espansione e l'avventura nella tua carta ed è un trigono dei tuoi pianeti natali in Sagittario e transita su Marte. Sei, letteralmente, per gli standard astrologici, tutto pronto e pronto a ballare attorno al falò della vita! Prendi un amico e vai a esplorare una parte della città o città che non hai mai visto prima, prova un nuovo ristorante, vai a un'inaugurazione d'arte o goditi un nuovo film a teatro. Le tue opzioni sono infinite, quindi traccia un piano d'azione e divertiti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La congiunzione tra il sole e Mercurio nel Capricorno fa parte di uno stellium di pianeti nel Capricorno che attiva i tuoi pianeti natali del Capricorno e mette in evidenza l'autostima, la fiducia in se stessi e il modo in cui ti presenti al mondo. Le tue abilità comunicative sono forti questo fine settimana e questo include la tua capacità di sintonizzarti e ascoltare te stesso e la tua saggezza interiore. La luna in Leo evidenzia l'intimità nella tua carta e, combinata con una forte comunicazione, la tua capacità di connettersi profondamente con il tuo partner o la data è praticamente garantita.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Leone attiva relazioni e partnership impegnate nella tua carta e lo rende un fine settimana ideale per connetterti con il tuo partner o la tua data e goderti la loro compagnia. Con uno stellium di pianeti nel Capricorno nella tua dodicesima casa, inclusa una congiunzione tra il sole e Mercurio, le tue antenne sono completamente estese e sei incredibilmente sensibile e intuitivo. Assicurati di concederti abbastanza tempo da solo questo fine settimana; la solitudine è come una medicina per la tua Anima e solo tu puoi assicurarti di averne abbastanza.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Leone sta mettendo in luce salute, benessere, abitudini e cura di sé nella tua carta questo fine settimana, dandoti l'opportunità di vedere come ti stai prendendo cura di te e dei tuoi bisogni, o no. Dai un'occhiata da vicino e se ti piace quello che vedi, continua a farlo. In caso contrario, rimboccati le maniche e cambiarlo. Uno stellium di pianeti attiva amicizia e attività sociali, quindi trova il tempo per i tuoi amici e divertiti con la tua tribù.

