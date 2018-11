Oroscopo del weekend 17 e 18 novembre per i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo weekend sabato 17 e domenica 18 novembre: le previsioni dell’oroscopo del fine settimana segno per segno

Oroscopo del weekend 17 e 18 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 e domenica 18 novembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Vita amorosa movimentata? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, puoi oscillare tra prendere il sopravvento ed accondiscendere alla volontà del tuo partner. Forse non è una questione di chi ha o non ha il controllo. Una lotta per il potere è semplicemente un modo confronto per capire ciò che vuoi dalla relazione. Potrebbe essere il momento di dare uno sguardo più approfondito al quadro più ampio e dove vuoi davvero che questo rapporto vada. Questo potrebbe valere per una relazione sentimentale come per un’importante relazione d'affari.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Hai imparato tutto quello che c'è da sapere su una questione di lavoro o benessere, quindi perché esitare quando si tratta di agire su ciò che sai? Questo è uno di quei momenti in cui devi fidarti della tua stessa autorità. Se qualcuno ha informazioni sulla questione di tuo interesse e potrebbe aiutarti a prendere una decisione più chiara, è probabile che lui o lei non le rivelerà in modo tempestivo. Quindi, tutti i segni indicano che hai bisogno di prendere una decisione tu senza perdere tempo. In fondo, hai già la risposta. Il tuo oroscopo del fine settima ti consiglia di credere più in te stesso e nelle tue scelte. Forza Toro, dimostra chi sei.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Proprio quando la tua vita sentimentale diventa interessante, inizi a sentirti un po' in preda al panico. Forse stai rivivendo i ricordi di una recente delusione romantica? Prima che tu ti metta troppe idee strane in testa e inizi a spaventarti, il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, ti suggerisce di provare ad avere una conversazione con questa persona. Più conosci i sentimenti e le intenzioni dell'altra persona, più ti sentirai sicuro nel far avanzare le cose (o fare un passo indietro). Probabilmente non avrai la risposta subito ma almeno inizierai un dialogo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Non finirai mai un importante progetto di casa o avrai una risoluzione su una questione di famiglia se aspetti che qualcuno ti dia la sua approvazione. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è il momento di portare avanti le tue idee con fermezza. A volte devi correre il rischio e fidarti della tua stessa autorità. Non c'è mai un momento perfetto per agire. In effetti, lo rendi perfetto quando raccogli la sicurezza per fare le cose. Se commetti un errore, ci sarà tempo per correggerlo, quindi non preoccuparti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Proprio quando sei pronto a esprimere i tuoi sentimenti, rifletti se questo è il momento o il luogo giusto per aprirti. Non c'è scienza per questo. Si tratta semplicemente di sapere se ti senti abbastanza a tuo agio per metterti in gioco. Evitare di diventare troppo serio o trasformarlo in un lavoro ingrato. Hai sempre la tua migliore risposta quando sei giocoso, quindi non ha senso cambiare la tua routine ora. Lancia un amo là fuori e vedi se la persona in questione abbocca.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Hai lavorato duro per i tuoi soldi quindi non dovresti aver paura di spenderli. Va bene per sfoggiare e comprare qualcosa che vuoi davvero. Tuttavia, se hai intenzione di non sentirti in colpa, dovresti tenere i tuoi soldi in tasca. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, non avrai sempre questa disponibilità, quindi goditela prima che sorgano ulteriori obblighi finanziari, ma senza troppi colpi di testa. In altre notizie, una conversazione con il partner o un membro della famiglia potrebbe diventare complessa. Forse è perché qualcuno non sta raccontando i fatti in maniera completa?

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Non caricare il tuo programma del fine settimana con attività ed eventi se ti senti stressato. Dovresti anche lasciare che le chiamate vadano alla segreteria se la persona dall'altra parte ha notizie che non hai voglia di affrontare. Fai una pausa sulle cose che preferiresti non fare e approfitta invece di questo weekend per prenderti cura di te. Organizzare una passeggiata all’aria aperta farà miracoli per sollevare il tuo umore, come dedicarsi alla cura del proprio corpo facendo un nuovo taglio di capelli, una manicure o prenotare un massaggio. È anche un ottimo momento per aggiornare il tuo guardaroba con qualcosa di nuovo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

La tua vita sentimentale è rimasta ferma per un minuto, ma presto ti sposti nella giusta direzione. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, dovresti solo essere paziente e lasciare che le cose si manifestino naturalmente. Non concederti un appuntamento sontuoso e non litigare per denaro perché questo potrebbe generare una volontà malata che sarà difficile da bypassare. In realtà, la tua mossa migliore è di non fare alcuna mossa. Alcune cose devono ancora essere superate completamente prima di iniziare a spingere in avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Non dirlo se non intendi quello. Una bugia o una falsa promessa (specialmente a un membro della famiglia o al coinquilino) potrebbe tormentarti per settimane, quindi non farlo. Se sei il destinatario della disinformazione, devi essere paziente nella ricerca della verità perché la persona che ti ha dato queste notizie potrebbe essere altrettanto confusa su di te. Contemporaneamente la tua vita sociale sta uscendo da un solco, anche se i festeggiamenti di questo fine settimana potrebbero mettere un freno al tuo flusso di cassa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Le tue preoccupazioni su un problema di casa o famiglia potrebbero non essere infondate. Tuttavia, se non c'è nulla che puoi fare al riguardo, non dovresti lasciarti impazzire. Il vero problema è che questo è qualcosa che si muove tra i tuoi peggiori timori. Ciò significa che probabilmente stai rendendo la situazione più terribile di quanto non sia in realtà. La risoluzione sta nella tua capacità di riprendere il tuo potere e allontanare i pensieri negativi. È solo allora che avrai la chiarezza di cui hai bisogno per capire cosa sta succedendo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Se hai intenzione di fare un atto di fede, fallo e basta. Tuttavia, se il tuo cuore non ci sta dentro, non ha senso continuare a sederti e discutere se saltare o meno la staccionata, se agire. Sei preparato come non lo sarai mai, Acquario. Ciò per cui potresti non essere pronto a gestire e pianificare è il tuo futuro finanziario. Dovrai tornare al tavolo da disegno e capire esattamente dove stanno le cose prima che tu possa passare attraverso certi piani.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 17-18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Se hai intenzione di dire al mondo chi sei, è importante essere sincero. Dipingere un'immagine falsa non ti farà bene. In effetti, è probabile che abbia ripercussioni. Forse stai vendendo l'idea della persona che pensi di poter essere? C'è una linea sottile tra credere di essere in un modo e esserlo veramente, e paga sapere la differenza. Prenditi un po’ di tempo per diventare reale. Hai punti di forza e talenti unici che sono già in pieno vigore.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna clicca sull'oroscopo di Affaritaliani