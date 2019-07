Oroscopo del weekend 20 e 21 luglio per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 e domenica 21 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Un incontro a casa tua sarà divertente, a patto di non invitare gli amici coinvolti in un complicato scenario romantico. Se sei una delle persone coinvolte, non dovresti uscire con un ex che stai ancora desiderando, né dovresti estendere un invito a qualcuno che non è nel giusto spirito. Perché complicare le cose e rovinare il tuo weekend? Se ti circondi di persone fantastiche che non porteranno dramma alla festa, vivrai un buon momento.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Molte persone si preoccupano per te. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, puoi aspettarti messaggi e chiamate da amici e parenti che vogliono scoprire cosa stai facendo e recuperare le notizie. Anche incontri improvvisati per caffè o bevande saranno sul programma. Stai attento a non passare il tuo tempo insieme a chi è ossessionato da una storia d'amore complicata. La tua compagnia potrebbe sentirsi un po' stanca di questa storia.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: Spendere soldi per cose che ti danno conforto come deliziosi pasti e massaggi sembrano un'indulgenza necessaria. È bello se paghi in contanti, ma se stai pagando le spese su una carta di credito o ti aspetti che il tuo partner paghi il conto, ti stai mettendo nei guai. In tutte le aree, è una buona idea non indebitarsi con gli altri (e questo include la banca) perché limita la libertà finanziaria e dà loro troppo controllo. I comfort economici possono essere altrettanto soddisfacenti, quindi non è necessario andare in rovina.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Proprio quando sei di umore favoloso e completamente in pace con il mondo intorno a te, qualcuno vuole venire a gettare ombra sul tuo sole. Prima di farti coinvolgere in un grande dramma, ricorda che non devi fare apparizione ad ogni combattimento a cui sei invitato. La gelosia, la possessività e il desiderio di esercitare il controllo potrebbero creare problemi in una relazione importante, ma solo se la si lascia fare. Prendi la strada maestra. Sarai totalmente felice di averlo fatto.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è un ottimo momento per rilassarsi. Il lavoro è estremamente stressante in questi giorni, quindi è importante che tu abbia tempo per riposare e riempire il tuo serbatoio. Rifornire le attività come lo yoga, la meditazione e il massaggio può aiutarti a rilassarti. Se hai intenzione di socializzare, rilassati con un amico con poca manutenzione a cui piace prendere vita a un ritmo lento. Non passerà molto tempo prima che tu ti senta come il tuo normale sé energetico ed estroverso e torni a fare le tue cose. Nel frattempo, vacci piano.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Non c'è modo di perdere tempo con la tua squadra per questo fine settimana, quindi fai una pausa sui hobby e progetti personali e vai insieme alla banda. Nonostante il forte desiderio di andare per la tua strada o, forse, di trascorrere del tempo con la tua dolce metà, quello di cui hai veramente bisogno è il conforto e il cameratismo che solo i tuoi amici possono offrire. A volte devi ampliare la compagnia al fine di mantenere buone amicizie. Non fare storie. Ti divertirai se segui il programma.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Sia che lavori o passi il tempo con gli amici, è chiaro che ti importa di quello che stai facendo e che hai un amore pazzo per le persone con cui sei. Il mondo pensa che tu sia piuttosto favoloso; tuttavia, sono quelli che sono più vicini e più cari che potresti avere un problema con questo fine settimana. La gelosia, la possessività e altre vibrazioni negative potrebbero indebolirti se non stai attento. Non dare da mangiare a questi sentimenti e non essere manipolato da qualcuno che vuole tenerti sotto il suo controllo. Resta con le persone che ti apprezzano e ti amano.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : È un ottimo momento per entrare in contatto con amici o familiari che vivono lontano. Sia che tu faccia un viaggio o ti colleghi tramite la messaggistica video, sarà bello stare al passo con le persone che ami. Una storia d'amore a distanza potrebbe davvero scaldarsi e esprimere sentimenti molto intensi. Tuttavia, le difficoltà che derivano dal vivere lontano potrebbero rappresentare un problema. Fai attenzione che la gelosia o l'ossessione non rovinino una buona connessione. Non ci sarà molto futuro in questo se non puoi tenere sotto controllo le emozioni negative. Lo stesso vale per una storia d'amore.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Se ti senti in sintonia con il tuo altro significativo, non interrompere il flusso introducendo problemi nell'equazione. Non capita tutti i giorni che qualcuno soddisfi i tuoi bisogni emotivi o sessuali. Ti rovinerai totalmente l'atmosfera se inizi a mettere in discussione i suoi valori o ti concentri sulle questioni relative al denaro. Meglio rafforzare la connessione prima e fluire con un'atmosfera positiva prima di affrontare problemi relazionali. Se sei single, le aspettative finanziarie potrebbero rendere difficile trovare chi ti completa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Se vuoi sfruttare al massimo il tuo weekend, devi mettere la tua agenda personale al primo posto. Probabilmente è super importante che tu faccia le cose a modo tuo ma e se non stai attento distruggerà una relazione importante. Non è ora che ti fidi di qualcuno abbastanza da lasciarlo prendere in mano la situazione? Potresti vivere davvero un grande momento, ma non lo sperimenterai mai se insisti ad avere il controllo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Tutto il lavoro e nessun gioco fanno di te la persona che navigherà attraverso i tuoi progetti nella settimana a venire. Non sentirti male se hai bisogno di recuperare un lavoro o occuparti delle faccende domestiche. C'è molta resistenza e forse anche un po' di paura nell'affrontare un particolare progetto, ma se ti spingi a fare qualcosa, sarai soddisfatto delle tue prestazioni. Lo stesso vale per il fitness. Sarai abbastanza soddisfatto di te stesso una volta completato quell'allenamento che davvero non vorresti fare.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 20-21 LUGLIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La tua creatività è alta e sei di umore favoloso, quindi è destinato ad essere un buon fine settimana. Ti divertirai immergendoti in un progetto furbo o dedicando ore al tuo hobby preferito. Un’uscita o una gita divertente con i bambini potrebbe essere davvero speciale. Potresti sentirti sotto pressione per partecipare a un evento sociale o per passare del tempo con un amico. Se non lo fai, dì di no; non sentirti in colpa per questo. Ti meriti tempo per fare le tue cose.

