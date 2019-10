Oroscopo del weekend 26 ottobre e 27 ottobre per segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 26 ottobre e 27 ottobre per i segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Oroscopo weekend sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre 2019: le previsioni dell’oroscopo del fine settimana segno per segno

Oroscopo del weekend 26 ottobre e 27 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 ottobre e domenica 27 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Con il tuo pianeta dominante Marte nella tua casa di associazione e piazza la luna in Bilancia, questo non è il fine settimana per te per insistere affinché tutto vada per la tua strada. Avrai risultati complessivi molto migliori se rotolerai con la vita e considererai i bisogni e i desideri degli altri. Evita le discussioni questo fine settimana; piace invece guardare la gente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Con Venere, il tuo pianeta dominante, in Scorpione, ti senti lussurioso e attraente questo fine settimana e quel magnetismo attira il sesso opposto a te come le api per il miele. Ricorda, però, solo perché a qualcuno piaci non significa che devi dare loro il tuo numero! Sii esigente. Ricorda chi e cosa stai cercando e resisti. Presta attenzione ai tuoi sogni: contengono un messaggio importante per te.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Con il sole, la luna e Marte che attivano l'amore, questo weekend ti sorride! Se sei single, metti le tue scintille, esci e cerca l'amore. Se hai una relazione, metti le tue scintille e brilla la tua luce a casa. Trova del tempo da trascorrere con gli amici: la tua tribù ti mantiene ispirato ed edificato e fai lo stesso per loro. Potresti sentirti incerto sulla direzione e lo scopo della vita.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancro : I bambini della luna sono particolarmente sensibili alle emozioni volatili che fluttuano nel cosmo questo fine settimana. Se devi ritirarti e goderti un po' di tempo tranquillo in modo da non essere troppo stimolato o irritabile, allora fallo. Quando il tuo pianeta dominante, la luna, è congiunto a Marte, le cose si intensificano, quindi questo è un fine settimana perfetto per farti annidare. Ricorda, insegniamo agli altri come trattarci, quindi abbi cura di te. Le frustrazioni sul lavoro potrebbero accumularsi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Con uno stellio di pianeti nello Scorpione che raddrizza i tuoi pianeti natali in Leone, la tua disposizione normalmente solare è soggetta a questo fine settimana, ma nessuna preoccupazione, è temporanea. Fai del tuo meglio per evitare qualsiasi tipo di confronto o conflitto, specialmente con quelli in posizione di autorità. Questo è un buon fine settimana per farti dormire e rilassarti. Pianifica qualcosa con gli amici o la famiglia che sia divertente e facile, lascia che gli altri si godano i riflettori proprio ora. Qualcosa ti ha infastidito, ma non puoi assolutamente mettere il dito su ciò che è.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Con il tuo pianeta dominante Mercurio in Scorpione il tuo lato pratico sta lasciando il posto a una chiamata spirituale. Lascialo esplorare. Questo fine settimana evidenzia l'esplorazione di sé e una più profonda consapevolezza di sé, quindi il tempo speso verso l'interno paga grandi dividendi. Questo sarebbe un grande fine settimana per un massaggio o un mani-pedi - coccolati, te lo meriti. Il romanticismo può essere un po' secco o roccioso in questo momento.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Le emozioni sono accresciute per te questo fine settimana con Marte nel segno e la luna che tocca e passa esattamente allo stesso livello. Se senti di voler saltare fuori dalla tua pelle, non preoccuparti, passerà. È possibile che ti venga chiesto di fare gli straordinari o di rimanere in ritardo in ufficio. Cogli l'occasione, ma ricorda di fare un po' di tempo libero per te stesso, così sarai completamente recuperato e riempito di nuovo di energia quando il lunedì rotolerà. Ci sono alcune sfide che stai affrontando al lavoro in questo momento che ti portano giù.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Con uno stellio di pianeti che attivano i tuoi pianeti natali nello Scorpione, questo fine settimana sei in piena potenza e gloria e questo include trasudare energia e fascino sessuali. Siate consapevoli di come esercitate il vostro potere e fate attenzione a non calpestare le persone a cui tenete. L'espressione creativa è evidenziata per tutto il fine settimana, quindi prendi i pennelli, la penna e la carta e occupati. C'è un'opportunità sul lavoro che sta per arrivare sulla tua strada.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Il divertimento ti inseguirà per tutto il weekend, quindi preparati a divertirti. Giove nel suo stesso segno del Sagittario è esuberante e divertente amare e sestile uno stellio di pianeti in Bilancia che stanno attivando l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta. Ricorda solo di riposarti a sufficienza in modo da non trascinarti al lavoro lunedì. Questo fine settimana potresti ricevere una visita o una chiamata inaspettata da un membro della famiglia, va bene dire di no, soprattutto quando si dice di sì, si potrebbe abilitare o danneggiare qualcuno.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Non capita spesso che tu sia afflitto da insicurezza o incertezza, ma con uno stellio di pianeti in Bilancia, inclusa la luna, piazza i tuoi pianeti natali in Capricorno, potresti scoprire che alcuni di questi stanno emergendo in superficie. Va bene, è solo temporaneo e progettato per aiutarti a dare un'occhiata più profonda a chi sei, a chi stai diventando e dove stai andando. Se non sei un giornalista, sarebbe un buon momento per iniziare una pratica di scrittura.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Con uno stellio di pianeti in piazza Scorpione i tuoi pianeti natali in Acquario, fai attenzione a non spendere troppo o indulgere; è facile da fare quando ti diverti e stai con la tua tribù. Sebbene sia un po' strano essere pratico e conservatore, questo fine settimana sarebbe un buon fine settimana per provarlo. Evita discussioni infuocate che potrebbero facilmente trasformarsi in argomenti. Ricorda che mentre è allettante avere ragione, la scelta migliore è essere felici.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Mentre tutti gli altri festeggiano questo fine settimana, potresti sentire l'attrazione per rimanere a casa e goderti un po' di tempo da solo. Con Nettuno in Pesci trigono uno stellio di pianeti in Scorpione, questo è il fine settimana perfetto per iniziare quel libro che volevi leggere, o per guardare fuori di testa quel programma che avresti voluto vedere. A volte il mondo è troppo forte e travolgente, va bene fare una pausa e riorganizzarsi. C'è stato un po' di confusione che ti circonda da un po' di tempo ormai.

