Oroscopo del weekend 3 e 4 agosto per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 e domenica 4 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo sovrano del segno solare Marte è al suo posto felice così come il Leone è in relazione positiva con Giove in Sagittario. Questo ti infonde energia ed entusiasmo. Ami la competizione, ma ti concentri maggiormente sull'allenamento degli altri. Insegni divertendo e scuotendo le opinioni degli altri. La luna è in Vergine venerdì e sabato, e ha un impatto sulla tua casa di soldi attraverso la sorprendente Urano. Puoi terminare i progetti per guadagnare qualche soldo inaspettato prima di un fine settimana divertente. La tua naturale tendenza è quella di essere eroico nei confronti delle tue convinzioni e entro sabato potresti credere di aver esagerato un po'. Domenica il tuo partner ha bisogno di un po’ di amore e adulazione, quindi non essere timido. Ne varrà la pena e potrebbe essere una giornata bella, sexy e appagante.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Da quando l'entusiasmante Urano è entrato nel tuo segno solare, ti ritrovi pieno di sorprese nella tua vita amorosa e di tutte le cose belle che ti circondano. Compaiono nuovi talenti. Pianificare un fine settimana drammatico e romantico con la luna nella Vergine orientata ai dettagli è un grande scopo per oggi. Rendi chiare le tue esigenze d'amore oggi e gli eventi si svolgeranno da lì. Se il viaggio è coinvolto, sarai finalmente in grado di farlo accadere. Il recente mercurio retrogrado è finalmente finito. Il sabato è un ottimo momento per rilassarsi e realizzarsi nella vita romantica. Un amico incluso negli eventi sociali può diventare troppo emotivo; lascia che abbiano voce in capitolo e risponda con gentilezza. Entro domenica le cose saranno ordinate, piacevoli e divertenti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna in Vergine venerdì e sabato porta richieste emotive a casa o con i genitori. Riconoscere e celebrare la fonte delle tue relazioni amorose porta gioia e senso di libertà. Sii disposto ad adottare un nuovo approccio a quelle che sembrano essere esigenze contrastanti. Sabato potrebbe rendersi conto che allontanarsi da una situazione particolare ti renderà più felice. Guardati dentro per considerare cosa ti fa venire voglia di fuggire dalla scena. Domani potrebbe portare un nuovo modo di relazionarsi con una persona o un evento che consente una felice riconciliazione e guarigione.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Ti piacciono più i sentimenti e l'affetto che parlare con le persone che ami. Il righello del segno del sole, la luna, è in Vergine e vuole una forma fisica di espressione. Vuoi ciò che è reale, e le azioni e la tenerezza parlano di venerdì. Vuoi un certo grado di indipendenza e allo stesso tempo vuoi essere vicino alla persona amata. Entrambe le cose sono possibili nella tua vita e sabato offre l'opportunità di completare questo processo. La domenica offre la possibilità di affrontare questioni di equità, legge e politica.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Sei stato una fonte di entusiasmanti cambiamenti nel lavoro con Urano nella tua casa di carriera. Altri stanno finalmente vedendo il beneficio di quello che stai facendo venerdì con la luna che offre un aspetto amichevole. Un piccolo dramma creativo e la tua intrinseca sensualità possono portare le persone a vedere ciò che è necessario e desiderato. Questo funziona sia nella tua vita professionale che nella tua vita personale. Se ti senti in sintonia con il flusso delle finanze, venerdì potresti trovare un vero vantaggio, ma potrebbero esserci delle richieste di tempo insieme ai guadagni monetari. Ne varrà la pena, dato che sabato e domenica offrono più divertimento e relax. Te lo sei guadagnato!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Venerdì focalizza l'attenzione su di te e sui tuoi talenti speciali con la luna nel tuo segno solare, che ti piaccia o no! La luna è allineata con Urano per offrire un'intensa attività intuitiva. Approfitta di questa situazione durante il fine settimana costruendo qualcosa di solido al servizio del tuo amore e delle tue passioni personali. Qualcosa in casa o un genitore può avere delle esigenze in mezzo a tutto ciò. Prendilo a passo e sarà a tuo vantaggio. Allo stesso tempo, vedrai progressi entusiasmanti nella tua carriera e nella tua vita romantica.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Inizierai a considerare la tua vita interiore e parti di te che sembrano in qualche modo antiche questo fine settimana. Questo si attiva in modo sottile con la luna nella tua dodicesima casa solare della tua misteriosa vita interiore. Se riesci a sintonizzarti su quelle profondità che porti, è come se il destino del mondo potesse concentrarsi attraverso le tue energie. Può essere bello e stimolante. Poi di nuovo, tutti i ricordi difficili e scomodi che ti riguardano possono essere rilasciati. Questi problemi sono più attivi il venerdì e il sabato. Possono consentire un'espressione ispirata, bella e artistica. Entro domenica, esprimerai una forma completamente nuova di bellezza, che si tratti di relazioni generose con gli altri, della tua vita personale o di attività creative.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Il tuo partner, al lavoro o nella vita amorosa, è stato a dir poco imprevedibile. Venerdì è il giorno in cui è possibile connettersi e trovare un po' di armonia. Hai così tanta attività nella tua vita pubblica / professionale che hai numerosi piani sovrapposti durante il fine settimana. Abbi cura di te in questo equilibrio. Sorgono quindi connessioni che potrebbero avvantaggiarti finanziariamente. La tua energia creativa è fuori scala. Prova a bilanciarlo con la tua vita sessuale ancora più eccitante, mostrando le sue esigenze durante il fine settimana. Ora quelle sono richieste che possono essere divertenti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Ti senti un livello di sicurezza personale che non ti piace da un po'. Infine, il tuo sovrano del segno solare, Giove, sta per tornare al movimento in avanti nel suo segno di casa, il Sagittario, e puoi percepire la beneficenza che seguirà. Viaggi e studi sono così stimolanti e motivanti che sei pronto a raggiungere e crescere. Allo stesso tempo, le realtà finanziarie ti ricordano che potresti essere stato troppo generoso in passato, anche di recente. Il tuo grande cuore è meraviglioso, ma devi trovare un equilibrio tra i bisogni personali e la tua naturale generosità.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Sei stato così serio e potente con Plutone e Saturno nel tuo segno solare, sei profondamente in contatto con ciò che deve essere fatto nel tuo ambiente immediato, insieme alla tua passione per nutrire il mondo intero. Sarai in prima linea nella protezione del pianeta. Stai anche aprendo aree per nuove persone nella tua vita. Sei stato in comunicazione con qualcuno che potrebbe sorprenderti essendo importante per la tua vita personale? Se hai trovato qualcuno a cui piace la tua seria intensità per ciò che deve accadere per un mondo migliore, questa persona potrebbe essere una persona molto speciale nel tuo futuro.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Venerdì e sabato, stai prendendo in considerazione potenti conversazioni su vita, morte e rinascita con il tuo sovrano moderno, Urano, nella tua casa di vita. Questo è in aggiunta ai pianeti pesanti nella tua casa di trasformazione e morte. Stranamente, questo può trasformarsi in una conversazione sexy di passioni condivise, poiché questa stessa ottava casa riguarda l'intensità sessuale. Ci sono alcuni eventi dirompenti a casa, ma anche loro possono trasformarsi in qualcosa di profondamente eccitante. Entro domenica, ti godrai uno stile di vita più confortevole e delicatamente spirituale. Trovi un senso più calmo di apprendimento gioioso; scavare in profondità porta guarigione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 3-4 AGOSTO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Il tuo focus è sulle partnership questo fine settimana con la luna in Vergine, il tuo segno opposto. Sei così intuitivo che è quasi spaventoso. Le tue parole sembrano riecheggiare e ripetersi nella vita reale, e questo accade da oltre un mese. Continuano a succedere cose che hai previsto, ma probabilmente non hai idea di come usare questa conoscenza inafferrabile. Le persone troppo sicure della tua vita lavorativa possono andare contro le tue intuizioni uniche. Stai percependo la realtà e puoi usare questo talento per evitare di perdere situazioni da quelle meno percettive di te.

