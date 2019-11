Oroscopo di oggi 1 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare venerdì 1 novembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Ariete: Venere in viaggio attraverso il Sagittario ti ispirerà a condividere il tuo esploratore interiore con qualcuno che ami. Questo può essere un momento eccellente per una fuga romantica, anche se è solo una gita di un giorno in un posto nuovo per te. Se sei solo, puoi connetterti con un ammiratore che condivide le tue credenze spirituali, cultura o visione del mondo. Mercurio che si fonde con Venere martedì può ispirare una conversazione rivelatrice. Tuttavia, dovrai essere consapevole delle tue parole e dei tuoi piani dopo che Mercurio diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre).

TORO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Toro: Venere in viaggio attraverso il Sagittario può scatenare una brama d'amore che tocca il nucleo del tuo essere. Forse sei pronto a portare la tua relazione al prossimo livello di intimità rivelando più del tuo mondo interiore. Se sei da solo, una profonda connessione con qualcuno di nuovo può piacere e sfidarti. Mercurio che si fonde con il tuo sovrano di Venere martedì può ispirare una conversazione animata con il tuo compagno o amico più caro. Tuttavia, Mercurio che diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre) significa che dovrai essere consapevole delle tue parole e dei tuoi piani che coinvolgono una partnership.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Gemelli : Da venerdì al 24 novembre, Venere in viaggio attraverso il Sagittario ispirerà l'amore attraverso interazioni individuali. Penserai in termini di due, rendendo questo è un momento ideale per attività condivise con il tuo compagno che ti avvicinano. Se stai cercando un partner, sarai naturalmente attratto dalle persone sincronizzate con te e potresti incontrare qualcuno compatibile. Dovrai solo essere consapevole delle tue parole e ricontrollare i tuoi piani dopo che il tuo sovrano Mercurio avrà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre). Questo sarà particolarmente importante sul lavoro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Cancro: L'amore e la guarigione possono fondersi insieme mentre Venere viaggia attraverso il Sagittario. Ciò significa che sarai attratto dalle persone che prosperano nell'essere al servizio degli altri, quindi cerca il romanticismo attraverso un'attività che si concentra sulla salute o aiuta chi è nel bisogno. In altre notizie cosmiche, una fusione Mercurio-Venere nella tua zona romantica martedì ti renderà irresistibile aprendo la strada con le parole.Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado giovedì (fino al 20 novembre) può interferire con le tue comunicazioni con un amante a meno che tu non sia chiaro su ciò che devi dire.

LEONE OROSCOPO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Leone : Aprire il tuo cuore può portare il risultato desiderato mentre Venere viaggia attraverso il Sagittario. Il pianeta dell'amore abbellirà il tuo regno di romanticismo e svago, rendendolo un momento ideale per ravvivare la tua relazione attuale o divertirti con gli amici. Se stai cercando una relazione, un'uscita con i tuoi amici potrebbe metterti in contatto con qualcuno di speciale. In altre notizie cosmiche, Mercurio che si fonde con Venere martedì favorisce una conversazione significativa sulla tua vita domestica. Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado giovedì (fino al 20 novembre) può interferire con le comunicazioni che riguardano la tua famiglia o proprietà, quindi cerca di fare chiarezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Vergine : Condividere la tua casa è tutto ciò che riguarda mentre Venere viaggia attraverso il Sagittario. Il pianeta dell'amore e della bellezza illuminerà il tuo regno domestico, rendendolo un momento ideale per diventare creativi e ospitare una festa per amici o un incontro intimo per due. Se sei solo, potresti incontrare un ammiratore con cui ti senti subito a tuo agio. In altre notizie cosmiche, Mercurio che si fonde con Venere martedì può portare il romanticismo attraverso una fonte o un'introduzione online. Infine, Mercurio che diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre) trascinerà i processi di pensiero verso l'interno e verso il passato, il che favorisce l'acquisizione di informazioni attraverso l'introspezione, ma può interferire con le comunicazioni banali.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Bilancia : Un mix di intelligenza e potenza mentale ti renderà irresistibile mentre Venere viaggia attraverso il Sagittario. Il pianeta dell'amore e della bellezza abbellirà il tuo intelletto e ti ispirerà ad esprimerti. Ciò significa che le comunicazioni o l'apprendimento avranno un ruolo nella storia d'amore, quindi hai buone probabilità di incontrare qualcuno di speciale online o tramite una lezione o un'introduzione. Ora è anche il momento di esprimere il tuo apprezzamento a coloro che ami. Dovrai solo fare attenzione a un passo falso nei tuoi piani o comunicazioni dopo che Mercurio diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre).

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Scorpione : Venere in viaggio attraverso il Sagittario rivolge la tua attenzione alle cose migliori della vita. Sarai attratto da persone che amano la bellezza e il lusso ma sono anche autentiche. Principalmente, si tratta di valori condivisi, che possono anche includere amore, creatività, lavoro significativo - qualunque cosa sia in cima alla tua lista di priorità. In altre notizie cosmiche, Mercurio che si fonde con Venere nel tuo segno martedì ti ispirerà ad esprimere ciò che è nel tuo cuore con qualcuno che ami. Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado nel tuo segno di giovedì (fino al 20 novembre) può rovinare i tuoi processi di pensiero, quindi cerca la chiarezza.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Sagittario: Venere in viaggio attraverso il tuo segno lancerà un'aura d'amore intorno a te. A meno che il tuo cuore non si sia trasformato in pietra (altamente improbabile essere l'ottimista dello zodiaco), attirerai facilmente le persone che vogliono uscire o fare amicizia con te. Se il romanticismo è nella tua agenda, cercare persone che sono in sintonia con te aumenterà le tue possibilità di trovare il vero amore. Viceversa, una relazione del tuo passato sarà nei tuoi pensieri martedì. Tuttavia, dovrai prestare attenzione alle cattive comunicazioni dopo che Mercurio avrà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre).

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Capricorno : Le relazioni del tuo passato (e persino di una vita precedente) saranno il tema di Venere in Sagittario. Il pianeta dell'amore ti renderà consapevole di qualsiasi sentimento irrisolto / non corrisposto che provi da precedenti connessioni. Inoltre, anche la tua intuizione verrà risvegliata, quindi potresti riconnetterti con qualcuno che hai amato e perso attraverso un'esperienza psichica. Prendi in considerazione l'idea di parlare con un sensitivo della vita passata per approfondimenti. In altre notizie cosmiche, un amico potrebbe avere un ruolo nella storia d'amore mentre Mercurio si fonde con Venere martedì. Tuttavia, dovrai essere consapevole dei tuoi piani sociali e delle conversazioni dopo che Mercurio diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre).

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Acquario : Amore e amicizia si fonderanno insieme mentre Venere attraversa il Sagittario nel tuo regno sociale. Entrare in contatto con i tuoi amici non solo ispirerà il tuo cuore, ma può anche portare a uno scenario di incontro attraverso uno dei tuoi amici. O forse una scintilla di attrazione ravviverà un'amicizia. Questo è anche il momento ideale per trovare romanticismo (e nuovi amici sulla tua lunghezza d'onda) partecipando alle attività di gruppo. Tuttavia, dovrai fare attenzione a un passo falso che coinvolga i tuoi piani o parole dopo che Mercurio diventa retrogrado giovedì (fino al 20 novembre).

PESCI OROSCOPO DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

Oroscopo Pesci : Venere in viaggio attraverso il Sagittario favorisce la socializzazione con un obiettivo in mente. Questo può significare fare rete con persone nel tuo campo per far avanzare la tua carriera - e forse incontrare un interesse amoroso nel processo. Principalmente, sarai attratto da persone che condividono i tuoi obiettivi di vita e hai maggiori probabilità di attirare un ammiratore se sei aperto su ciò che stai cercando di raggiungere, sia a livello personale che professionale. In altre notizie cosmiche, Mercurio che si fonde con Venere martedì può ispirare una conversazione insolitamente edificante con qualcuno a cui tieni. Tuttavia, Mercurio che diventerà retrogrado giovedì (fino al 20 novembre) ti sfiderà a dire la tua verità.

