Oroscopo di oggi 3 marzo 2019, previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 2 e 3 marzo 2019: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 e domenica 3 marzo 2019: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Le tue buffonate imprevedibili potrebbero causare un putiferio, anche se non ti preoccuperai di attirare l'attenzione. Dopotutto, creare un ronzio discutibile sul tuo comportamento è meglio che farlo passare sotto silenzio. La linea di fondo è che vuoi mostrare al mondo che stai giocando secondo le tue regole, non importa quanto pazzo tu possa sembrare. Liberarsi si sentirà bene nel momento, ma potresti mettere in discussione le tue azioni più tardi. Forse recitare è il tuo modo di evitare di affrontare qualcosa che ti sta causando dolore?

TORO OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Toro : È bello avere una visione di come sarebbe la tua relazione ideale. Tuttavia, più ti aggrappi a quell'immagine, più difficile è venire a patti con la realtà quando la tua vita sentimentale non si sviluppa secondo i tuoi ideali. Per te, sembra una completa perdita di controllo andare semplicemente con il flusso ma è meglio dell’alternativa. Combattere il cambiamento è stressante e il bilancio che la lotta assume le tue emozioni è troppo alto. Il problema è che stai immaginando il peggio che potrebbe accadere invece di lasciare spazio a uno sviluppo magico e inaspettato.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : La tua vita sociale sembra un po' pazza. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un periodo selvaggio potrebbe essere imminente. Il romanticismo può accadere quando e dove meno te lo aspetti. Ciò che potrebbe essere ancora più sorprendente è la persona che improvvisamente decide di fare una mossa. È solo una tantum? O è l'inizio di una relazione eccitante e nuova? La cosa migliore è rimanere nel momento piuttosto che dipingere questa persona nel tuo futuro. Non si può dire cosa potrebbe accadere dopo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Non preoccuparti di come il pubblico ti percepisce, la tua relazione o la tua vita amorosa. Ciò che conta di più è come ti senti riguardo a quello che sta succedendo. Che le cose siano grandi o terribili, non dovresti lasciare che l'opinione pubblica influenzi le scelte che fai. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti dover uscire dai tuoi schemi e fare qualcosa che ti fa sentire super vulnerabile. In amore, spesso devi rischiare. È l'unico modo per scoprire se è possibile ottenere quello che vuoi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Dimentica di attenerti alla solita routine del fine settimana con la tua data o compagno. Non è ora che tu abbia fatto qualcosa di diverso? Se vuoi renderlo eccitante, di tanto in tanto devi cambiare le cose. Anche i single beneficeranno del cambiamento del loro approccio abituale al romanticismo. Scopri cosa ha funzionato per te in passato e cosa no. Può essere doloroso possedere il tuo comportamento e riconoscere come potresti aver sabotato la tua felicità. La buona notizia è che ora che sai cosa non fare, puoi ricominciare da capo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Un weekend divertente e romantico potrebbe essere nel tuo futuro. Invece di fare la tua solita cosa e fare un piano metodico per ogni momento che trascorri insieme, lascia andare e fai che il tuo partner o obiettivo in amore si occupi dell’organizzazione. Sarà sorprendentemente piacevole andare in posti dove non sei mai stato e fare cose che non vorresti mai sognare. Se sei single, uscire e farsi coinvolgere in un'attività che ami potrebbe metterti in contatto con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Sei cool con il romanticismo quando cade nella tua zona di comfort. Tuttavia, le tue penne potrebbero essere arruffate quando le cose non vanno secondo il tuo piano. Dovresti sapere ormai che non puoi controllare il tuo partner, anche se questo non sembra impedirti di provarci. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potrebbe rivelarsi molto più piacevole se ti lasci andare e permetti al tuo partner di fare a modo suo. Lo stesso vale se sei single e trascorri del tempo con un amico o un familiare. Accettare le stranezze di qualcuno piuttosto che provare a cambiarle può trasformare il paradigma di come ti rapporti.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Se vuoi scuotere una storia d'amore che è diventata troppo prevedibile, prova a elargire al tuo partner qualche apprezzamento. Anche se la tua relazione è rocciosa, probabilmente c'è qualcosa di positivo che puoi dire della tua altra metà. Sottolineando ciò che funziona potrebbe dargli la spinta di cui hanno bisogno per vivere fino a lodare. In effetti, è un grande momento per esprimere la tua gratitudine a chiunque svolga un ruolo importante nella tua vita. Può essere di guarigione per te e per il tuo partner sintonizzarti sull'amore che condividi.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : È improbabile che le spese impreviste ti impediscano di passare una serata divertente o un'avventura del fine settimana. In realtà, sei disposto a fare tutto per finanziare un buon momento. Per un bel po' di tempo, ti sei sentito libero di goderti la vita al massimo. Questa fase è finita, quindi vorrai vederla chiudersi con il botto. Sarai un po' meno imprevedibile su come trascorrerai il tuo tempo libero in futuro, ma è bello perché porterai le tue idee innovative in altre aree della tua vita.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Sei super carino quando esci dalla stoica modalità e ti lasci diventare un po' selvaggio. Ci sono voluti anni per imparare come sciogliersi, ma sembra che tu abbia finalmente preso la lezione. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il tuo passato o la tua educazione. Potrebbe sembrare un po' strano non preoccuparsi di ciò che pensa la gente. Tuttavia, molte persone ti apprezzeranno di più perché ti troveranno più facile avvicinarti.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : È stato super impegnativo tacere sui tuoi sentimenti e su ciò che è accaduto nella tua vita amorosa. Non dovrai più tenerlo segreto perché hai la sicurezza di vivere a voce alta e dire quello che devi dire. A volte, devi prima mettere te stesso ed esprimere i tuoi desideri, non importa quale sia il costo. È difficile perdere quando ti senti così bene a rischiare. Anche se le cose non vanno a modo tuo, avrai un angolo quando si tratta di essere fedeli a te stesso.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 2-3 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : È stata una stagione sociale intensa e sei quasi pronto a ritirarti dalla scena. Tuttavia, prima di concedersi una meritata tregua, vorrai avere un weekend esplosivo. Puoi valutare il danno finanziario più tardi, ma per ora dovresti divertirti. Fare qualcosa di pazzo con la tua squadra può essere l’impegno mitigatore di cui hai bisogno. Un amico potrebbe diventare super civettuolo. Considerare attentamente le conseguenze del livellamento della connessione prima di attraversare una linea. Ciò che sembra un’alleanza divertente potrebbe diventare disastrosa in seguito.

