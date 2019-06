Oroscopo domenica 16 giugno per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 15 e 16 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 15 e domenica 16 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Qualcosa che non sei sicuro di sapere come ottenere diventa fattibile una volta che ne parli con qualcuno vicino a te. La tua conversazione potrebbe fornire utili suggerimenti che ti preparano a fare il primo passo. Considera in che modo i tuoi piani possono soddisfare i tuoi bisogni più intimi o, forse, rendere più confortevole la tua casa e la tua vita familiare. Non si tratta di fare una mossa che attira l'attenzione, ma di fare un passo che fornisce maggiore sicurezza emotiva e felicità. Se sei preoccupato di ciò che la gente penserà, sei sulla strada sbagliata.

TORO OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Non è necessario essere esperti per offrire consigli e ispirare un amico a realizzare un sogno. Fidati che ne sai più che abbastanza per motivare qualcuno a fare un passo importante. Non dare spazio nella tua testa a chi dice che non sai di cosa stai parlando. Persino il tuo critico interiore potrebbe farti dubitare se hai l'autorità di parlare. Non tutte le opinioni devono essere consigli di esperti. Fidati di ciò che conosci e riconosci che le persone apprezzano la tua visione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli: C'è una pietra miliare di carriera che ti piacerebbe raggiungere. È una vera aspirazione che stai lavorando per raggiungere o è semplicemente un sogno irrealizzabile? Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è un ottimo momento per agire. Trova un modo per utilizzare le tue risorse per spostare i tuoi sogni da qualcosa che fantastichi su un lavoro in corso. Potrebbe essere il momento di investire nell'aggiornamento delle tue abilità o nella ricerca di consigli di esperti. Se il mondo dice che non puoi farlo, è il momento di dimostrare che puoi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Il desiderio di comprenderti meglio e di attingere al tuo scopo potrebbe mandarti in una ricerca spirituale. Le risposte di cui hai bisogno vanno oltre le banali domande come chi dovresti sposare o quale carriera dovresti perseguire. Vuoi sapere di più sul ruolo che il cosmo ti ha assegnato in questa vita. Il tuo destino speciale è assolutamente unico, e non tutti ricevono ciò per cui sei stato mandato qui. Quindi, probabilmente non dovresti discutere delle tue intuizioni con qualcuno che vuole ridimensionare il tuo destino a qualcosa di ordinario.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Il tuo subconscio sta cercando di comunicarti qualcosa. Il messaggio sta arrivando o stai solo diventando statico? Sembra che ti venga chiesto di ascoltare la tua intuizione e confidare che i tuoi sentimenti su una questione importante siano totalmente validi. Non è il momento di agire, ma di ascoltare, guardare e aspettare. È molto allettante cercare di aggiustare le cose o far succedere qualcosa, ma dovrai aspettare che sia il momento giusto. Altrimenti, è uno sforzo totalmente sprecato.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Cerca il tuo partner o i tuoi amici per aiutarti a uscire da un solco e divertirti un po'. Spingiti a socializzare anche se è l'ultima cosa che desideri di voler fare. E se sei già abbastanza socievole, prova a conoscere persone al di fuori della tua solita cerchia. C'è un intero mondo di persone interessanti e avvenimenti che aspettano solo di essere scoperti. È una questione di essere ricettivi a ciò che le persone possono portare nella tua vita piuttosto che abbandonare sempre le tue preferenze e abitudini.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Non c'è niente di sbagliato nell'essere ambiziosi. Se hai un contatto con una persona importante che può aiutarti a realizzare un sogno, non esitare a chiedere aiuto. Un accorato appello può raccogliere il sostegno che ti aiuta a fare il passo successivo. La tua passione dimostrerà che sei serio riguardo al tuo progetto o idea. Potrebbe essere necessario mettere a tacere il critico interiore che ti dice che non ti meriti assistenza, o che dovresti essere in grado di gestire da solo. Allo stesso modo, non dovresti condividere i tuoi sogni con qualcuno che criticherà i tuoi sforzi.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, non ti trattenere quando decidi di perseguire un'idea o un'esperienza che ti intriga. Andrai anche al punto di prendere un workshop o viaggiare per agire sulla tua ispirazione. I progetti creativi, gli hobby e le cose divertenti che ti piacerebbe fare dovrebbero essere perseguiti con abbandono. Spegni la voce interiore che ti dice che divertirsi è una perdita di tempo. Seguire la tua passione è un modo infallibile per far ripartire il tuo motore e farti entusiasmare della vita.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Non ti trattenere quando si tratta di perseguire i tuoi desideri e chiedere quello che vuoi. Quando si tratta di convincere qualcuno a soddisfare i propri desideri, si tende a sedersi e aspettare che le cose vengano da voi, piuttosto che rendere note le vostre richieste. A volte, il destino ha già decretato che una benedizione è destinata a venire a modo tuo. Tuttavia, potrebbe non arrivare a meno che tu non faccia la tua parte per invitarla. In questo caso, si tratta di fare una richiesta, prendere l'azione appropriata e poi lasciare che l'Universo faccia la sua magia.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Una vivace discussione con il tuo partner o un compagno importante potrebbe aprire la strada per agire su un sogno importante. Non essere la coperta bagnata che smorza l'entusiasmo prima ancora che il piano decolli. Anche se sei l'unico adulto nella stanza (come lo sei spesso), non dovresti vedere tutto negativo e iniziare a parlare del perché le cose non funzioneranno. Lascia riposare l'adulto e cerca di raccogliere l'eccitazione infantile per ciò che viene proposto. Hai bisogno di qualcosa di bello a cui guardare per il futuro.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Non sei la persona più pratica quando si tratta di soldi, anche se secondo il tuo oroscopo del fine settimana, avrai l'opportunità di monetizzare una delle tue idee. Impegnati a trovare un modo per trasformare un progetto visionario in un'impresa autosufficiente. Potrebbe coinvolgere l'arte, la bellezza, la moda o il misticismo. Può essere un po' scoraggiante chiedere di essere pagato per questo talento o servizio se non lo hai già offerto a tutti gratuitamente, ma non lasciare che questo ti fermi. C'è qualcuno là fuori che ha bisogno di ciò che hai da offrire.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 15-16 GIUGNO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : Dimentica di andare d'accordo con il programma di qualcuno o guardare alla tua batteria di amici per l'intrattenimento. È troppo difficile fare ciò che gli altri vogliono che tu faccia. Hai esattamente le idee giuste su come renderlo un fine settimana divertente quindi segui con la tua agenda personale. Trascorri del tempo a lavorare su un progetto creativo o divertiti con quel tuo hobby che non vuoi che i tuoi amici sappiano che ti interessa. Un’uscita di coppia potrebbe essere bella, a patto che l'altra persona sia allineata con la tua idea di serata piacevole.

