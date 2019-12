Oroscopo domenica 22 dicembre per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell'Oroscopo di domenica 22 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend.

ARIETE OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, è in Scorpione e sestili sia Plutone che Saturno in Capricorno. Fai un elenco di tutto ciò di cui hai bisogno e che vuoi fare questo fine settimana e avrai la spinta e la disciplina per poter cancellare tutto dal tuo elenco. Venerdì sera la luna è in Bilancia attivando la settima casa di associazione nella tua carta. Trasformalo in un appuntamento notturno e goditi la facilità con cui ti colleghi emotivamente con il tuo appuntamento o il tuo partner.

TORO OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : La luna è spostata nello Scorpione all'inizio di sabato e attiva la tua settima casa di associazione dove si unisce lussuriosa Marte. Trasforma il sabato sera in un appuntamento notturno e goditi i divertenti fuochi d'artificio che sicuramente si svolgeranno. Domenica il sole si sposta nel Capricorno e si unisce a uno stellium di pianeti nella tua nona casa di espansione e avventura, quindi organizza una gita divertente con persone che condividono i tuoi interessi. Aggiungi un elemento del non familiare alla tua escursione e sarà molto più divertente.

GEMELLI OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante Mercurio è in congiunzione con Pallade nella tua settima casa di associazione creando un forte focus sulla comunicazione profonda e sulla connessione. Venerdì, la luna in Bilancia evidenzia l'amore e il romanticismo ed è sestile la congiunzione Mercurio / Pallade, quindi se hai voluto avere una conversazione importante con la tua persona speciale, questo fine settimana, in particolare Venerdì, è l'ideale per questo. Non aver paura di aprirti e parlare dal tuo cuore, questo darà al tuo appuntamento o partner il coraggio di fare lo stesso.

CANCRO OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancr o: La luna è spostata nello Scorpione sabato presto attivando l'amore e il romanticismo nella tua carta ed è sestile uno stellium di pianeti nel Capricorno nella tua settima casa di associazione. Contatta il tuo appuntamento o il tuo partner e trova il tempo da trascorrere insieme facendo qualcosa che ti piace entrambi. Intendi fermare la gente, è il momento di terminare: "Qualunque cosa tu voglia fare va bene con me". Parla e scegli il ristorante o l'attività; presentarsi come un partner a tutti gli effetti.

LEONE OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : La Luna dello Scorpione di sabato e domenica illumina la tua casa e la tua famiglia nella tua carta, rendendolo un fine settimana ideale per riempire il tuo nido e nutrire i tuoi cari. Sabato la luna quadrerà Venere presto sottolineando una tendenza che devi trascurare i tuoi bisogni emotivi e fisici. Ultimamente hai lavorato molto duramente e ne hai molto nel piatto, quindi considera di programmare una giornata in spa o almeno un massaggio.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Lo Luna in Scorpione sabato e domenica mette in evidenza l'apprendimento, la conoscenza e la comunicazione, rendendolo un weekend ideale per scrivere su un diario, lavorare su un progetto di scrittura o magari seguire un corso online. Tendi ad essere molto organizzato, quindi è probabile che tu abbia i preparativi per le vacanze ben a portata di mano e possa goderti un po' di tempo questo fine settimana, quindi tuffati in quel libro che hai assaporato o incontrato gli amici e guarda quel film che hai visto volendo vedere.

BILANCIA OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Venerdì la luna in Bilancia attiva la tua prima casa di te e ti chiede di prestare attenzione ai tuoi bisogni e desideri mentre avanzi nel fine settimana. Tendi ad essere molto orientato all'aiuto e puoi trascurarti di fronte alla cura degli altri, o ti ritrovi intrappolato in un comportamento piacevole che ti lascia svuotato. Il tuo pianeta dominante Venere si è appena trasferito in Acquario, dove è amante della libertà e indipendente e può aiutarti a spezzare quelle abitudini.

SCORPIONE OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna si è spostata nel tuo segno dello Scorpione sabato presto e quadrerà Venere in Acquario creando tensione tra i tuoi bisogni, desideri e desideri e quelli della tua famiglia. Tieni presente che non deve essere né / o, c'è un mezzo felice. Se ti prendi il tempo per mappare un piano, puoi prenderti cura di te stesso ed essere disponibile anche per i tuoi familiari; ci vuole solo uno sforzo un po' più consapevole per organizzare.

SAGITTARIO OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Mercurio è congiunto Pallade nel tuo segno del Sagittario, attivando i tuoi pianeti natali in Sagittario e mettendo in evidenza la comunicazione, le comprensioni filosofiche, la saggezza e l'intelligenza superiore. Questa congiunzione è la luna sestile in Bilancia e attiva l'amicizia e gli impegni sociali che rendono il venerdì particolarmente potente per connettersi profondamente con la tua tribù. Sabato, quando la luna si sposta nello Scorpione e attiva la tua dodicesima casa, fai attenzione soprattutto a non esagerare con comportamenti o sostanze dannosi.

CAPRICORNO OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna si è spostata nello Scorpione all'inizio di sabato e attiva amicizia e incontri sociali nella tua carta. Evidenzia anche le questioni umanitarie e potrebbe creare un appello emotivo al volontariato questo fine settimana. Colpisci tutti i cilindri e invita i tuoi amici più cari a unirsi a te nella dispensa del cibo, nella mensa, nell'orfanotrofio, nell'azionamento dei giocattoli o in qualsiasi altra causa che ritieni degna e significativa per te; non puoi fare una scelta sbagliata. L'intelligenza emotiva può essere appresa e praticata e così facendo migliorerà notevolmente la tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Potresti provare tensione emotiva quando la luna in Scorpione quadrerà Venere in Acquario, quindi è meglio non spingerti o forzarti a fare qualcosa che davvero non vuoi fare. L'obbligo è una malsana motivazione, quindi fai una scelta diversa. La tua undicesima casa di amicizia e di impegni sociali è attivata dal congiunto Mercurio in Pallade e in Sagittario, che richiede conversazioni profonde e connessione con le persone a cui tieni.

PESCI OROSCOPO DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna si è spostata nello Scorpione all'inizio di sabato e vede Nettuno e i tuoi pianeti natali in Pesci e ti invita a uscire e goderti l'allegria, il trambusto della festa e l'energia complessiva del divertimento. C'è uno stellium di pianeti nel Capricorno che attiva l'amicizia nella tua carta che lo rende un fine settimana ideale per organizzare una gita con la tua tribù. Andare a pattinare sul ghiaccio, prendere alcuni slittini e trovare una grande collina, andare in giro e guardare le luci e le decorazioni natalizie; fai tutto ciò che ti permette di goderti la tua gente.

