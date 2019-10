Oroscopo domenica 6 ottobre previsioni per i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo domenica 6 ottobre previsioni per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end domenica 6 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Uno stellium di pianeti in Bilancia si oppone ai tuoi pianeti natali in Ariete, e uno stellium di pianeti in Capricorno li inquadra, quindi potresti sentirti schiacciato dalla proverbiale roccia questo fine settimana. Evita gli argomenti e fai del tuo meglio per evitare conflitti. Prenditi del tempo per la solitudine e lascia che l'immobilità e il tempo da soli riempiano la tua energia e ti riportino in uno stato equilibrato.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Toro : Uno stellium di pianeti nel Capricorno, inclusa la luna, crea un trigono per i tuoi pianeti natali in Toro e anche per il transito di Urano. Sei pieno di energia questo fine settimana e hai la possibilità di fare tutto sulla tua lista di cose da fare, anche le cose che non hai scritto! Nettuno in Pesci attiva amicizia e affari sociali, quindi una volta che ti occupi delle faccende e dei compiti, guarda un film o gioca con gli amici; divertiti e rilassati.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : Uno stellium di pianeti in Bilancia crea un trigono per i tuoi pianeti Gemelli natali, riempiendoti di idee divertenti, piani creativi e ogni sorta di nuove possibilità. È anche un fine settimana ideale per il romanticismo, poiché Giove attiva la partnership nella tua carta e lo stellium in Bilancia attiva impegni romantici e amore. Se sei un partner, pianifica un appuntamento notturno e, se sei single, aggiorna il tuo profilo online e vai a un'apertura d'arte o due questo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Cancr o: Uno stellium di pianeti nel Capricorno, inclusa la luna, sono di fronte ai tuoi pianeti natali in Cancro, creando una spinta verso gli aspetti pratici e la necessità di gestire il lato commerciale della vita. È un fine settimana ideale per occuparsi di questioni finanziarie, attività e faccende che si stanno accumulando e dare una mano al tuo partner se hanno bisogno di aiuto con i progetti questo fine settimana. Potresti scoprire che sorge un dramma familiare; sei in grado di risolverlo rapidamente e tornare a goderti la vita. Ci sono nuove opportunità che si stanno preparando a svolgersi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Leone : Uno stellium di pianeti in Bilancia sta creando un sestile per i tuoi pianeti natali in Leone e ti sta riempiendo di ispirazione e nuove idee. Comunicazione, apprendimento e viaggi brevi sono attivati, rendendolo un fine settimana ideale per un seminario o formazione fuori città o una breve fuga con un po' di tempo libero per godersi la lettura. Anche la tua creatività è evidenziata, quindi concediti la possibilità di esprimerla in qualche modo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Vergine: La luna in Capricorno fa parte di uno stellio di pianeti che formano un trigono per i tuoi pianeti natali in Vergine e ti aiutano a dare forma alle idee e ai piani che volevi manifestare di recente. Sei una persona molto pratica e allo stesso tempo sei estremamente creativo, e sebbene non sia prontamente evidente, queste due qualità lavorano insieme in una bella simmetria. Non scoraggiarti se ti imbatti in un blocco o due, scompaiono rapidamente.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Con uno stellium di pianeti in Bilancia che attivano i tuoi pianeti della Bilancia natale, in questo fine settimana sei pieno di energia edificante e di un desiderio di esprimere la tua creatività in tutti i modi. La luna in Capricorno con Saturno e Plutone che squadrano i tuoi pianeti della Bilancia può creare un'energia pesante, ma non lasciarti fermare. Prenditi cura delle cose intorno alla casa che devono essere curate, quindi concediti il ​​permesso di trascorrere del tempo facendo alcune attività divertenti e dandoti gioia.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Mercurio in Scorpione attiva i tuoi pianeti natali dello Scorpione e crea un sestile in uno stellium di pianeti del Capricorno, inclusa la luna. Le tue abilità psichiche e intuitive sono evidenziate anche da Mercurio e dallo stellium dei pianeti nel settore o dalla tua carta che governa sogni, visioni e stati di coscienza alterati. La meditazione è particolarmente fruttuosa in questo momento, così come qualsiasi lavoro onirico e diario che sei chiamato a fare. Evita le sostanze che creano dipendenza e indulgenza eccessiva questo fine settimana, poiché non ne trarrà alcun vantaggio.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Uno stellium di pianeti in Bilancia sono sestili i tuoi pianeti sagittari natali e anche Giove in transito, e stanno brillando una luce brillante e una fresca brezza sul tuo modo ardente di essere nel mondo. Il tuo morale è sollevato e hai un sacco di energia che puoi usare in vari modi, ma assicurati di trovare il tempo per i tuoi amici questo fine settimana. Sono la tua tribù e hanno sempre la testa sulle spalle. Dovresti porre più attenzione alle tue finanze.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna fa parte di uno stellium di pianeti che attivano i tuoi pianeti natali nel Capricorno e approfondiscono la tua comprensione di chi sei, perché sei qui e qual è il tuo scopo nella vita. Questi sono argomenti importanti, ma ora è il momento di immergerti e affrontarli. Mercurio in Scorpione aggiunge profondità al pensiero e risveglia e rafforza il tuo intuito. Trova il tempo per la meditazione e la contemplazione questo fine settimana, ti offre enormi vantaggi.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Con uno stellium di pianeti in Bilancia, trigoni i tuoi pianeti dell'Acquario natale, fluttuerai in aria questo fine settimana! Il tuo senso di avventura, il desiderio di esplorare, di viaggiare, di imparare e sperimentare nuove cose sono tutti evidenziati, quindi vai avanti e controlla quel nuovo ristorante o esplora quella parte della città che non hai ancora avuto occasione. Evita argomenti e parole crociate; con Mercurio in Scorpione che può essere un po' una sfida, ma puoi gestirlo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5 OTTOBRE - 6 OTTOBRE 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La luna in Capricorno fa parte di uno stellium di pianeti sestili i tuoi pianeti dei Pesci natali e ti dà le basi di cui hai bisogno in questo momento; ti stanno aiutando a diventare costante, equilibrato e in grado di affrontare alcune questioni importanti che richiedono davvero la tua attenzione. Trova il tempo per i tuoi amici questo fine settimana. È importante, ora più che mai, avere una tribù di cui ti fidi; possono offrirti il ​​supporto di cui hai bisogno e puoi restituire il favore.

