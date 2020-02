Oroscopo weekend 1 febbraio e 2 febbraio per i segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell'Oroscopo del week-end sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend.

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Toro transita la tua seconda casa di affari materiali questo fine settimana facendo luce su sicurezza, finanze e prosperità, o sulla loro mancanza. È una buona idea essere parsimoniosi con le tue spese in questo momento e praticare l'autodisciplina. Solo perché è lucido, nuovo e brillante non significa che devi comprarlo! Il tuo pianeta dominante, Marte, attiva la tua settima casa di associazione questo fine settimana, quindi metti da parte il tempo da trascorrere con la tua persona speciale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Toro brilla intensamente nella tua prima casa di sé questo fine settimana, facendoti sentire più emotivo del normale. Girati verso l'interno, verso te stesso e dimentica di piacere agli altri o di chiedere l'approvazione esternamente. Concentrati sulla tua autostima, su ciò che ti fa sentire bene con te stesso e su ciò che ti piace, e poi perseguilo. Il tuo pianeta dominante, Venere, è in Pesci sensuali ed è Plutone sestile sexy. Metti la tua attenzione sulla camera da letto e goditi l'intimità più profonda che arriva attraverso un transito come questo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna in Toro attiva la tua dodicesima casa di affari mistici e stati di coscienza alterati questo fine settimana, quindi non allarmarti se brami solo tempo, silenzio e solitudine, invece della tipica scena sociale su cui prosperi. Presta particolare attenzione ai tuoi sogni, compresi i tuoi sogni ad occhi aperti, poiché sono una ricca fonte di guida e comprensione in questo momento. Ultimo ma non meno importante, prenditi un po' di tempo per la meditazione e l'autoriflessione che ti forniranno un centro calmo e una solida base per il futuro.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Toro attiva l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta questo fine settimana, quindi per la realizzazione emotiva e il benessere generale, assicurati di dedicare del tempo da trascorrere con la tua tribù. Il tempo trascorso con le amiche è particolarmente gratificante. Potresti anche prendere in considerazione la condivisione di attività nelle arti domestiche. Anche il collegamento con il coniuge o altri significativi è sottolineato questo fine settimana. Con Venere sestile Plutone, l'amore è sicuramente nel menu.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Toro attiva la tua decima casa di successi e riconoscimenti questo fine settimana, rendendoti un po' più sensibile alle opinioni degli altri di quanto tu non sia normalmente. Certo, la linea di fondo è che l'unica opinione che conta è la tua, quindi prenditi il ​​tempo per darti credito per quello che sei e ciò che hai realizzato. È facile trascurare le cose che diamo per scontate di noi stessi, ma bramare la buona opinione degli altri non ci soddisfa mai come fa l'apprezzamento di sé.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Questo fine settimana la luna in Toro brilla intensamente nella tua nona casa della mente superiore e dell'espansione, incoraggiandoti a uscire dalla tua routine e a lasciarti alle spalle la tua zona di comfort per fare qualcosa di nuovo e fresco. È facile tornare alla routine, ma perché non vivere un'avventura questo fine settimana? Esplora un posto in cui non sei mai stato prima: visita un'inaugurazione d'arte, guarda una nuova produzione teatrale, mangia in un nuovo ristorante, esplora una parte della tua città o città in cui non sei mai stato prima.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Toro evidenzia la sessualità, l'intimità e i misteri nascosti nella tua carta questo fine settimana. In combinazione con il potente transito di Plutone sestile di Venere, il romanticismo e la profondità della connessione con il tuo partner di cuore sono sicuramente nel menu. Questa è anche una combinazione creativa e fertile di energie, quindi sii consapevole di ciò mentre ti impegni con la persona amata. Verifica con la tua famiglia prima che il fine settimana sia finito, hanno notizie da condividere con te.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Toro attiva relazioni impegnate nella tua carta questo fine settimana rendendoti particolarmente sensibile ai bisogni, ai desideri e alle richieste del tuo partner. Con il sestile tra Venere e il tuo pianeta dominante Plutone, vengono evidenziati anche la sessualità, l'intimità e la profondità della connessione. Possiamo diventare così impegnati che dimentichiamo di dedicare tempo alle nostre relazioni personali più importanti; l'astrologia della tua carta questo fine settimana sicuramente rimedierà a questo.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La luna in Toro fa luce sulla cura di sé e sul tuo benessere generale questo fine settimana e ti chiede di dare un'occhiata a quanto ti stai prendendo cura di te e della tua salute. Se stai facendo un buon lavoro, evviva per te! Se ci sono modi in cui puoi migliorare, allora occupati a farlo. Inizia questo fine settimana. La tua salute è il fondamento su cui si basa tutto il resto della tua vita e devi metterlo al centro.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Toro attiva l'amore e il romanticismo nella tua carta e potresti ritrovarti a desiderare la compagnia di qualcuno che pensa che tu sia semplicemente meraviglioso. Plutone sestile Venere sottolinea la necessità di connettersi intimamente e sessualmente con un altro essere umano, quindi assicurati di creare uno spazio per questo fine settimana. Il lavoro e la carriera saranno sempre sul tuo fronte, questo è un dato di fatto. Ora porta un po’ di energia per sostenere le tue connessioni con gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna in Toro illumina la tua quarta casa di casa, famiglia e le tue radici psicologiche, quindi non allarmarti se queste cose richiedono un po' della tua attenzione questo fine settimana. Valuta di essere proattivo e di contattare i membri della famiglia prima che ti contattino. Prenditi cura delle faccende domestiche senza permettere loro di accumularsi e diventare travolgenti. Tuffati invece di evitare o scappare e la sede del potere diventa tua.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 1 FEBBRAIO - 2 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Toro attiva conoscenza, apprendimento e brevi viaggi nella tua carta questo fine settimana, quindi vai avanti e inizia la lezione online che hai preso in considerazione. O fai una breve gita fuori porta - scappa per il fine settimana, divertiti o esplora un nuovo territorio e lasciati rinnovare e rinfrescare. Il sestile Venere Plutone aggiunge un pizzico di spezia sexy allo spezzatino del fine settimana, quindi se hai una persona speciale, invitali a uscire con te. Goditi la vita, te lo meriti.

