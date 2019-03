Oroscopo weekend 16 e 17 marzo per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 16 e 17 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 e domenica 17 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo umore è piuttosto rilassato. Non rovinarlo impegnandoti in un'attività che richiederà più tempo, energia o denaro di quanto tu voglia contribuire. Potrebbe essere una buona idea, anche se questo probabilmente non è il momento migliore per una grande avventura. Le responsabilità professionali promettono di essere super intense nella settimana successiva, quindi usa questo tempo per rilassart. Partecipa a un corso di yoga, prenota un massaggio o fai qualcosa di divertente e rilassato che reintegrerà il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Toro : Trascorrere del tempo con i tuoi amici preferiti fornirà il cameratismo, l'empatia e il divertimento di cui hai bisogno questo fine settimana. Potresti essere un po' più bisognoso di quanto pensi. Quindi, potresti avere grandi aspettative e potresti porre troppe richieste a un amico. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, tutti ne trarranno beneficio quando ti concentri sul dare tanto quanto ottieni. Perché non fare un passo supplementare per fare piani speciali per la tua squadra piuttosto che guardare agli altri per fornire intrattenimento?

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli : C'è qualcosa di magico in te che attira l'attenzione, quindi non dovresti essere sorpreso se la tua popolarità è in aumento. Più attenzione significa più ammiratori. È fantastico se sei single, ma se sei già accoppiato, potresti essere tentato di allontanarti. Invece di cercare qualcosa di più o qualcosa di diverso, potrebbe essere meglio rafforzare la relazione che hai già. Uscire e essere civettuolo/a è divertente e potrebbe sembrare innocuo, ma è improbabile che il tuo partner la pensi così. Se la storia sta andando bene, non rovinarla.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Cancro : Se hai la possibilità di attraversare qualcosa dalla tua lista, fallo! Ricorda che questo è pensato per essere un'avventura divertente, quindi non renderlo troppo impegnativo. Ciò significa mantenere i tuoi piani il più semplici possibile anziché trasformarli in un affare elaborato. Forse hai bisogno di invitare una persona ragionevole e matura per il viaggio? Sarà utile collaborare con qualcuno che è bravo in età adulta e può aiutare a rendere la tua scappatella un enorme successo.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Leone : Vuoi vicinanza e profonda connessione. Ne vuoi un sacco e lo vuoi subito. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, potresti aspettarti troppo, troppo presto. La vera intimità non può essere coltivata da un giorno all'altro. Che ne dici di impiegare un po' di tempo e sforzi per creare fiducia e la profondità della connessione che può fruttare le ricompense romantiche che cerchi? Non c'è dubbio che sei intrinsecamente degno di amore. Eppure, devi dimostrare al tuo interesse amoroso che ti meriti il ​​suo tempo e la sua attenzione.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Vergine : Dai un tempo importante alla relazione per trovare il suo passo prima di caricarlo di troppe aspettative. Anche se sei stato collegato per un po', non pagare per caricare la tua relazione con le richieste. Quello su cui dovresti fare sul serio è divertirti e goderti la reciproca compagnia, quindi perché non fare progetti per fare qualcosa che ti piacerà? Se sei single, dovresti esplorare dove la tua relazione ha bisogno e i tuoi interessi si intersecano. Questo potrebbe essere un buon posto per incontrare un partner adatto.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia : Essere in forma e sembrare favolosi è una priorità, anche se non dovresti renderlo un'ossessione. Mettere troppi obiettivi nella tua lista dei desideri è un modo sicuro per farti fallire. È necessario considerare il programma e le responsabilità quotidiane durante la creazione del piano di fitness. Aggiungere alla tua bilancia giornaliera più di quanto tu possa gestire non ti porterà molto lontano. È un ottimo momento per consultare un trainer o un professionista della salute. Anche ottenere chiarezza sulla tua vita personale può essere di grande aiuto.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione : Questo fine settimana, porterai la festa ovunque tu vada. Può essere allettante trascorrere un evento sontuoso, ma non c'è alcuna garanzia che sarà più divertente che fare qualcosa di semplice. In effetti, non dovrai cercare difficile trovare qualcosa di divertente da fare. Anche un’uscita informale con chiunque sia in giro potrebbe essere piuttosto divertente. Il punto è che tu sei l'attrazione principale. La tua creatività, il tuo umorismo e le buone vibrazioni in generale creeranno l'atmosfera giusta e ne faranno un momento divertente.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario : Uscire a casa o passare il tempo con i propri cari dovrebbe essere super rilassante. Tuttavia, non lo sarà se ti impegni in troppe attività. Potresti pensare di avere tutto il tempo, l'energia e le risorse per soddisfare i bisogni di tutti, ma sei solo umano. Sarai molto più felice se limiti le attività inutilmente costose e dispendiose in termini di tempo e ti concentri invece sul trascorrere del tempo di qualità con i tuoi cari. Se hai intenzione di separarti dai soldi guadagnati duramente, spenderli per qualcosa che ti porterà benefici a lungo termine.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno : Recuperare con amici e vicini e trascorrere del tempo online può facilmente riempire il tuo tempo. Fai attenzione a non sovraccaricare la tua mente di chiacchiere e di informazioni inutili. Queste attività dovrebbero rilassarti piuttosto che creare stress o causare distrazioni. Inseguimenti mentali più mirati come leggere un libro a cui sei interessato, fare ricerche o contattare qualcuno che abbia informazioni di cui hai bisogno potrebbe farti sentire più produttivo. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, la felicità sta nel trovare l'equilibrio tra le attività inattive e le cose da fare. Dopotutto, sei qualcuno a cui piace vedere i risultati.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Acquario : Di recente, sei stato molto oculato nelle tue spese. Se non stai attento, tutto il denaro risparmiato potrebbe uscire dalla finestra questo fine settimana. Eventi sociali multipli o un sontuoso affare esplosivo potrebbero spazzare via rapidamente tutto il surplus che sei riuscito a maturare. Se sei in rosso, la spesa frivola potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Sintonizzati sul tuo genitore interiore e chiediti qual è la cosa più adulta che puoi fare.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 16-17 MARZO 2019

Oroscopo del weekend Pesci : La tua sicurezza è alta e hai un sacco di idee interessanti e creative. Tuttavia, potrebbe essere saggio esaminarli attentamente prima di provare a venderli al pubblico. Non sei particolarmente obiettivo delle tue passioni, quindi potrebbe essere utile ricevere feedback da un amico. Qualcuno che è più vecchio o più esperto di ciò che stai cercando di fare sarebbe una brava persona a cui rivolgersi. Con il giusto tutoraggio e supporto, puoi preparare le tue idee in prima serata. Connettersi con un gruppo che condivide i tuoi interessi è anche una saggia idea.

