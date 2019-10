Osteoporosi alimentazione: frutto protegge le ossa OSTEOPOROSI RIMEDI NATURALI

Osteoporosi, ecco un alimento in grado di proteggere la salute delle ossa. OSTEOPOROSI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA.

Osteoporosi, alimentazione: il rischio maggiore riguarda le donne in menopausa-OSTEOPOROSI RIMEDI NATURALI

L’osteoporosi è una patologia che colpisce le ossa rendendole fragili. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute in Italia sono circa 5 milioni le persone affette dal problema. Ad essere più colpite sono le donne in menopausa (80%), poi le donne oltre i 40 anni (23%) e gli uomini over 60 (14%).

Per prevenire e controllare la patologia, lo stile di vita e una corretta alimentazione sono fondamentali.

Osteoporosi, alimentazione: l’alimento che protegge le ossa-OSTEOPOROSI RIMEDI NATURALI

Recenti studi hanno scoperto un alimento in grado di proteggere la salute delle ossa, rallentando la perdita di massa ossea. Si tratta delle prugne, come spiega la dottoressa Annamaria Acquaviva, Dietista Nutrizionista del California Prune Board in Italia.

“Le Prugne della California sono un imbattibile alleato alla lotta contro l’osteoporosi” ha spiegato la dottoressa, consigliando alle donne di tutte le età di consumarne ogni giorno 50-100 grammi, seguendo anche uno stile di vita dinamico e una dieta sana ed equilibrata.

Osteoporosi, alimentazione consigliata: le prugne riducono il rischio di frattura-OSTEOPOROSI RIMEDI NATURALI

“Sono ricche di vitamina K e fonte di manganese, indispensabili per mantenere le ossa in salute” ha aggiunto la Acquaviva. “Questi preziosi frutti beneficiano anche di un alto contenuto di potassio, indispensabile per il normale svolgimento della funzione muscolare e di polifenoli, gli ‘spazzini dei radicali liberi’, che contribuiscono a sopprimere il tasso di perdita ossea” ha concluso la dottoressa.

Questa tesi è stata confermata da molteplici studi, condotti in particolare su donne in menopausa. Sulle persone che hanno partecipato alle ricerche, il consumo quotidiano di circa 50-100 grammi di prugne secche disidratate ha rallentato in modo significativo la perdita di massa ossea, riducendo così il rischio di fratture.