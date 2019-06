Pancia gonfia i cibi consigliati che la sgonfiano. PANCIA GONFIA CONSIGLI

Pancia gonfia rimedi: cosa mangiare per eliminarla, i cibi consigliati

Avere la pancia gonfia può far sentire a disagio e provocare un malessere generale, non solo fisico ma anche psicologico. Avere la pancia sgonfia aiuta non solo a sentirsi meglio, ma anche a vedersi più belli e, di conseguenza, a sorridere di più.

Per risolvere il problema della pancia gonfia è sufficiente seguire alcuni semplici accorgimenti in cucina. La nostra salute dipende infatti in gran parte dall’alimentazione. Grazie ad alcuni cibi è possibile far sgonfiare la pancia e aumentare il benessere psico-fisico.

Il primo passo da compiere per sgonfiare la pancia gonfia è mangiare cibi sani, adatti a risolvere il problema. I migliori rimedi naturali consistono infatti in alimenti che non dovrebbero mai mancare in cucina. Agevolano infatti la digestione, aiutano ad eliminare i gas intestinali e hanno un effetto drenante, contribuiscono dunque alla riduzione dei liquidi in eccesso.

Finocchi

I finocchi sono molto efficaci nella lotta contro la pancia gonfia. Combattono infatti la formazione dei gas intestinali che provocano i gonfiori e calmano le contrazioni dell’apparato digerente. Grazie alle fibre solubili in essi contenute fanno sentire sazi e contribuiscono a ridurre l’assorbimento di grassi e zuccheri.

Mele

Le mele favoriscono la digestione e aiutano ad eliminare i gas intestinali. Sono ricche di fibre e contengono poche calorie.

Yogurt

Lo yogurt rappresenta un ottimo alimento per eliminare la pancia gonfia. Grazie ai fermenti lattici vivi consente di combattere la stitichezza ed il gonfiore, equilibrando la flora batterica intestinale. Lo yogurt contiene inoltre calcio e proteine.

Tisane, infusi, tè

Per eliminare la pancia gonfia sono molto utili alcuni tipi di tè e tisane. Favoriscono infatti la riduzione dei gas intestinali dopo i pasti e velocizzano la digestione. Per sgonfiare la pancia, le migliori bevande sono il tè verde e gli infusi o le tisane a base di finocchi, anice, foglie di alloro, liquirizia, limone, zenzero, carciofo, menta e coriandolo.

Kiwi

I kiwi sono noti per due proprietà fondamentali: agevolano il funzionamento dell’intestino grazie all’effetto di una fibra vegetale contenuta e lo depurano. I kiwi hanno poche calorie, ma sono ricchi di magnesio e potassio che aiutano a combattere il gonfiore intestinale e la ritenzione idrica. Non solo. I kiwi contengono anche le vitamine C ed E, sono peraltro antiossidanti e rafforzano le difese immunitarie.

Asparagi

Oltre ad essere ricchi di vitamine C e B, sali minerali, fibre, calcio, potassio e fosforo, contengono inoltre la clorofilla. Quest’ultima facilita la diuresi e aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. Gli asparagi consentono di sgonfiare la pancia e di sciogliere i cuscinetti di grasso, contrastando inoltre la cellulite.

Pompelmo

Il pompelmo ha tantissime proprietà benefiche per la nostra salute. È composto per il 91% da acqua. Stimola la diuresi, ha un effetto drenante, risveglia il metabolismo, migliora la circolazione e ha una funzione disintossicante. Disinfetta l’intestino, disintossica il fegato e regola il livello degli zuccheri nel sangue. Anche la buccia del pompelmo ha importanti proprietà. In particolare agevola il benessere cerebrale, svolgendo un’azione antidepressiva.

Papaya

La papaya è un gustoso frutto esotico dalle notevoli proprietà digestive e antinfiammatorie. Ha inoltre un effetto drenante e aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. Contiene acqua e vitamina C.

Spezie

Oltre a rappresentare un’ottima alternativa al sale, le spezie riducono la formazione dei gas intestinali lavorando sulla fermentazione. Le spezie più consigliate sono zenzero, chiodi di garofano, zafferano, cannella e aneto.

Pancia gonfia e cibi integrali

Ecco un altro alimento che aiuta ad eliminare la pancia gonfia.

I cereali integrali contengono molte fibre in grado di far sentire sazi più a lungo. Grazie alle loro proprietà eliminano i gonfiori alla pancia, regolarizzano l’intestino e fanno dimagrire.