Porto-Juventus: come vedere la partita in tv GRATIS e in streaming

Porto-Juventus: come vedere la partita in tv e in streaming



Champions League, è il momento della verità. Dopo la deludente trasferta del Napoli - sconfitto 3-1 dal Real Madrid al Santiago Bernabeu la scorsa settimana - tocca alla Juventus tenere alta la bandiera italiana nella massima competizione calcistica continentale. Stasera, alle 20.45, la Vecchia Signora affronterà il Porto allo Estádio do Dragão per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Il match non sarà però trasmesso in chiaro da Canale 5, scelta adottata anche per la partita disputata dal Napoli in casa del Real Madrid.



Porto-Juventus: come vedere la partita in tv e in streaming. No su Canale 5



La gara di questo turno di Champions League scelta dalla rete ammiraglia Mediaset per la trasmissione in chiaro è Manchester City-Monaco, andata in onda ieri 21 febbraio alle 20.45.



Porto-Juventus: come vedere la partita in tv e in streaming su Mediaset Premium



I tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio in generale potranno assistere a Porto-Juventus su Mediaset Premium (Premium Sport canale 370 e Premium Sport HD canale 380). La diretta streaming del match sarà invece disponibile per gli abbonati sul servizio Premium Play (tramite PC, smartphone o tablet).



Porto-Juventus: come vedere la partita in tv e in streaming su RSI LA 2



Il canale della tv svizzera RSI La2 trasmetterà in chiaro Porto-Juventus, ma saranno solo i tifosi residenti nelle zone dove il canale elvetico è visibile anche in Italia ad assistere gratis al match della Vecchia Signora.



Porto-Juventus su RADIO 1



Chi è impossibilitato a vedere la partita perché impegnato alla guida o perché sprovvisto di televisore, potrà ascoltare la radiocronaca di Porto-Juventus collegandosi su Rai Radio 1.



Porto-Juventus



Il rullino di marcia di Porto e Juventus è stato fin qui molto simile in questa stagione. Nelle 35 partite disputate finora, i lusitani - che si sono guadagnati l'accesso alla Champions battendo la Roma ai preliminari - sono stati sconfitti solo 4 volte, segnando 62 gol e subendone 17. In campionato il Porto si trova al secondo posto con 53 punti alle spalle del Benfica, che di punti ne ha totalizzati 54.

La Juventus è invece saldamente in testa al campionato italiano a quota 63 punti e quest'anno figura tra i principali candidati alla vittoria della Champions, dopo aver sfiorato il trofeo nel 2015 in finale con il Barcellona. In 34 partite stagionali i bianconeri sono andati al tappeto 4 volte. I gol realizzati finora sono 70 mentre quelli subiti ammontano a 23.