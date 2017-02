Porto-Juventus diretta: espulso Telles. Porto-Juventus news

39° Sinistro fuori misura di Higuain, il pallone va sullo stinco di Felipe, Casillas mette in corner.



34° KHEDIRA OCCASIONE- Alex Sandro pesca l'inserimento di Khedira, colpo di testa a lato.



30° SOSTITUZIONE PORTO - Nuno Espirito Santo sacrifica il suo attaccante André Silva: dentro Layun



28° Tiro di Cuadrado, pescato da Pjanic ai 25 metri, di poco a lato

26° ESPULSO TELLES - Follia del terzino, che appena ammonito è entrato in maniera dura su Lichtsteiner: due gialli in un minuto e Porto in dieci.25°



25° AMMONITO TELLES - Body-check duro dell'ex interista su Cuadrado, è il primo ammonito del match.

24° Rischio di Pjanic in disimpegno ai 30 metri, Herrera cattura per un attimo la palla salvo poi restituirla al bosniaco.

22° Higuain prolunga di testa per Dybala che, dal limite dell'area, calcia col destro: palla alta.

6' Occasione Porto. Punizione dal limite di Brahimi, palla alta.



Diretta Porto - Juventus: le formazioni ufficiali



Porto (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Ruben Neves, Marcano, Telles; Hector Herrera, Danilo Pereira, Felipe, Andrè Silva; Soares, Brahimi. All: Nuno Espirito Santo.

Nel Porto fiducia a Soares e Brahimi.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichsteiner, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Massimiliano Allegri.