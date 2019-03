PORTO-ROMA TV E STREAMING. PORTO-ROMA RAI E SKY? CHAMPIONS DOVE VEDERLA

Porto-Roma in tv andrà sia in chiaro sulla Rai che in pay su Sky (che ha tutta la Champions League). Ad ogni modo ecco una guida veloce per seguire in tv, streaming e radio il match dei giallorossi.

Porto-Roma tv Rai 1. Porto-Roma streaming Rai Play

Porto-Roma in diretta su Rai Uno alle ore 21, mercoledì 6 marzo (streaming Rai Play) con telecronaca di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro (Alessandro Antinelli mentre tra spogliatoi e tribuna le interviste sono a cura di Aurelio Capaldi e Tiziana Alla). La Roma ha vinto 2-1 all'andata nel match dell'Olimpico con doppietta di Zaniolo e rete nel finale di Lopez. Ora i giallorossi sperano di qualificarsi per i quarti di finale di Champions League.

PORTO-ROMA TV SU SKY. PORTO-ROMA STREAMING SKY GO

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, con Paolo Assogna e Angelo Mangiante a bordocampo. In studio dalle 20 su Sky Ilaria D’Amico avrà come opinionisti Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

PORTO-ROMA RADIO RAI

Porto-Roma sarà raccontata anche su Radio Rai nel consueto programma 'Zona Cesarini' in onda dalle 21 con Giulio Delfino e Sergio Brio.

PORTO-ROMA probabili formazioni

PORTO-ROMA (mercoledì, 6 marzo ore 21 in diretta su Rai Uno)

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Danilo Pereira, Herrera, Oliver Torres; Otavio, Marega, Brahimi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi, Pellegrini; Perotti, El Shaarawy, Dzeko.