Sanremo 2020 - Georgina Rodriguez tango sensuale davanti a Ronaldo. E Sarri...

SANREMO 2020 RONALDO ALL'ARISTON PER GEORGINA. SARRI, 'CR7? CERTO CHE ARRIVERA' RIPOSATO ALL'ALLENAMENTO'

Maurizio Sarri ha fatto le ore piccole a Sanremo 2020 guardando Ronaldo e lady CR7 protagonisti all'Ariston? Assolutamente no. "Non l'ho visto. Mi hanno detto che Georgina è stata brava. Sicuramente Ronaldo, conoscendolo, ha riposato le ore giuste. Si presenterà all'allenamento in buonissime condizioni come ha sempre fatto da quando non ha più problemi al ginocchio". E' la risposta dell'allenatore della Juventus (alla vigilia del match di sabato contro il Verona delle meraviglie di Juric) sulla presenza giovedì sera di CR7 al Festival 2020.

SANREMO 2020, GEORGINA RODRIGUEZ: TANGO SENSUALE E RONALDO APPLAUDE

Georgina Rodriguez nella terza serata di Sanremo 2020 ha ballato a sorpresa il tango sul palco con tanto di spaccata sulle note di 'Roxanne'. "È la prima volta in 25 anni", ha detto al termine dell'esibizione. "Devo ringraziare Cristiano che mi ha aiutato molto nella preparazione di questo momento". Lady CR7 è scesa dal palco mentre il 5 volte Pallone d'Oro la applaudiva, banciandolo e consegnadogli un mazzo di fiori.

SANREMO 2020, GEORGINA RODRIGUEZ E LA GAG CON AMADEUS SU INTER-JUVENTUS

Divertente la gag tra la 'juventina' Georgina Rodriguez e l'interista Amadeus. Il conduttore si è tolto la sciarpa ha lasciato intravedere una maglia bianconera. "E' la più bella camiseta del mondo", ha detto la compagna di CR7. "Togliti la giacca, Amadeus". E lui ha obbedito mostrando la maglia che sul retro era nerazzurra, con il nome di Lukaku sopra. Amadeus ha anche omaggiato Ronaldo con un gagliardetto della Juventus, ricevendone in cambio la maglia bianconera. "Ci sono campioni che appartengono a tutto il calcio", ha detto il conduttore del Festival di sanremo 2020.

Georgina Rodriguez e Amadeus (foto Lapresse)



SANREMO 2020: GEORGINA RODRIGUEZ E RONALDO, NIDO D'AMORE AL GRAND HOTEL DI ALASSIO. GIORNALISTI DRIBBLATI DA CR7

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez - a quanto riporta l'Adnkronos - hanno scelto il Grand Hotel di Alassio per la loro notte in Liguria. Data l'ora tarda, la coppia ha previsto una semplice cena in albergo, dove sono arrivati con un motorhome solo a tarda notte. L’asso della Juventus era sgattaiolato via dall'Ariston alle 00.18 passando da un’uscita secondaria del Teatro, mentre lo spettacolo era ancora in corso, per salire a bordo del van nero con vetri oscurati. Giornalisti e tifosi pensavano di trovarlo in un noto ristorante di Sanremo, “Paolo e Barbara”, a poche centinaia di metri dall'Ariston. Invece CR7 ha dribblato tutti.