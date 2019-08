Taylor Swift, Lover: ecco l'album dei record. E mette ko anche Beyoncé-Rihanna

Taylor Swift, Lover: l'album dei record. Disco più venduto del 2019 negli USA

Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi nella Top50 dei brani più ascoltati sulla piattaforma (4 addirittura in Top10). Prima del lancio, inoltre, “Lover” ha generato 1.5 miliardi di stream totali e quasi un milione di preordini in tutto il mondo.

Taylor Swift batte Beyoncé e Rihanna

Taylor Swift tra l'altro, secondo Forbes nell'ultimo anno ha guadagnato 185 milioni di dollari, pari a quasi 15 milioni e mezzo di dollari al mese, oltre tre milioni e mezzo a settimana, oltre 500mila dollari al giorno o oltre 21mila dollari all'ora. La fortuna di Swift è più del doppio di quelle di altre popstar, tra cui Beyoncé (81 milioni di dollari) e Rihanna (62 milioni di dollari).

Taylor Swift, Lover e non solo. Trionfo agli MTV Video Music Awards 2019





Taylor Swift è stata la protagonista indiscussa degli ultimi MTV Video Music Awards 2019, andati in onda lunedì 26 agosto. La cantante, che si è rivelata l’artista con più nomination in questa edizione (10) insieme ad Ariana Grande, si è aggiudicata il prestigiosissimo “Video of the Year” e il “Video for Good” con il videoclip di “You Need To Calm Down”, singolo che ha raggiunto oltre 177 milioni di stream su Spotify e 123 milioni di views su YouTube, e il “Best Visual Effects” con quello di “Me!”, che ad oggi conta oltre 258 milioni di views su YouTube e quasi 252 milioni di streaming su Spotify.

Taylor Swift, Lover e non solo. Reputation boom su Sportify

Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. L’ultimo album, “Reputation”, ha ottenuto 1.6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine. Il “Reputation Stadium Tour”, composto da 53 tappe in 4 continenti (Nord America, Europa, Asia e Oceania), la portano a raggiungere oltre i 345 milioni di incasso, confermandola come una delle celebrità più ricche al mondo. L’album “Lover” segna il suo settimo lavoro discografico in studio.