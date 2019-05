Tumori, i broccoli hanno un effetto anti cancro. BROCCOLI VS TUMORI, SCOPERTA

Tumori, i broccoli hanno un effetto anti cancro. BROCCOLI VS TUMORI

I broccoli hanno numerose proprietà importanti per la nostra salute. Una delle più importanti è sicuramente quella di svolgere una funzione anticancro. Un gruppo di ricercatori, guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore del Cancer Center e del Cancer Reasearch Institute al Beth Israel Deaconess Medical Center, ha scoperto da cosa deriva l’effetto anticancro. I broccoli contengono una molecola in grado di inibire un gene che solitamente è coinvolto nella formazione dei tumori. Questa scoperta apre la strada verso una nuova strategia anticancro.

Tumori, con la molecola dei broccoli

Lo studio, pubblicato su “Science”, dimostra che la molecola estratta dai broccoli può essere utilizzata nella lotta contro i tumori, per bloccarli. "Abbiamo identificato un nuovo, importante protagonista, che innesca un meccanismo cruciale per lo sviluppo del cancro, un enzima che può essere inibito con un composto naturale presente nelle crucifere” ha spiegato Pandolfi. “Questo meccanismo non solo regola la crescita tumorale, ma è anche una sorta di 'tallone d'Achille' che potremo colpire con diverse opzioni terapeutiche”.

Tumori, bloccati da un gene oncosoppressore presente nei broccoli

All’interno dei broccoli è contenuto un potente gene oncosoppressore, denominato Pten. Le cellule tumorali presentano livelli bassi di questo gene. I ricercatori hanno capito quali sono le molecole che attivano e regolano il funzionamento di Pten e hanno scoperto che un gene coinvolto nello sviluppo dei tumori, chiamato Wwp1, produce un enzima che ferma l’attività anticancro di Pten. Inibendone l’attività, Pten diventa inefficace come oncosoppressore. Gli esperti hanno poi rilevato che una molecola contenuta nei broccoli, potrebbe contrastare l’effetto cancerogeno di Wwp1. La molecola infatti renderebbe inattivo il gene Wwp1, riattivando il potere anticancro di Pten. Ecco dunque perchè i broccoli hanno un effetto anticancro, noto da tempo.