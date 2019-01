Tumori, uova che aiutano a guarire dal cancro. TUMORI, LA SCOPERTA SULLE UOVA

Uova che aiutano a guarire dal cancro, la scoperta degli scienziati britannici - Uova con una proteina umana chiamata IFNalpha2a che ha capacità antivirali e proprietà anti-cancro, ma anche una variante di proteina umana e suina (macrofago-CSF), usata per la creazione di un farmaco che stimola l'auto-guarigione dei tessuti danneggiati. I ricercatori dell'università di Edimburgo (famoso per la pecora Dolly) hanno cresciuto dei polli, le cui uova contengono questi due tipi di proteine umane, capaci di contrastare l'artrite e alcuni tipi di cancro.

Tumori, galline Ogm con proteine umane nelle uova per fabbricare farmaci. TUMORI NEWS

I polli sono riusciti a produrre uova curative contro alcuni tipi di cancro/tumore grazie a una modificazione genetica: nel Dna dei polli è stato aggiunto il gene umano responsabile della produzione di proteine importanti nel corpo. Gli scienziati in passato sono riusciti a realizzare diversi tipi di proteine umane con l'aiuto di animali: capre, conigli e galline. In questa occasione hanno aumentare in modo sostanziale il contenuto di proteine negli alimenti animali.

Tumori, uova che aiutano a guarire dal cancro. TUMORI, LA SCOPERTA SULLE UOVA - Parlano gli scienziati

"Solo tre uova contengono una dose clinica del farmaco", hanno spiegato i ricercatori. 'Farmaci con queste proteine sono prodotti in ambienti industriali, ma produrli con le galline costa circa 100 volte meno, è il concetto spiegato dagli scienziati. "La produzione con l'aiuto dei polli sarà più conveniente dalle 10 alle 100 volte" dice il dottor Lissa Heron della società Roslin Technologies, che lavora per la commercializzazione del progetto.

I polli modificati che producono queste uova in grado di contrastare alcuni tipi di cancro vivono in condizioni di lusso rispetto agli animali comuni, in una fattoria di pollame, dice Heron. "Vivono in grandi recinti. Sono sorvegliati da lavoratori tecnici qualificati, vengono nutriti e abbeverati ogni giorno. In generale, la vita di questi polli è molto confortevole".