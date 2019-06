Uova e infarto, la relazione. La giusta quantità di uova per evitare l'ictus

Le uova sono un alimento importante all'interno di qualsiasi regime alimentare in quanto sono un'ottima fonte di proteine e apportano nutrienti importanti come la vitamina A, la riboflavina, l’acido folico, la vitamina B6 e B12, la colina, il ferro, il calcio, il fosforo e il potassio. Il rovescio della medaglia è che contengono molto colesterolo, circa 200 mg per uovo di medie dimensioni, concentrato nel tuorlo. Si tratta di una quantità davvero importante considerando che il fabbisogno giornaliero di colesterolo è di 300 milligrammi. Ecco perché si dice che le uova fanno male al cuore, e un nuovo studio sembra confermarlo.

Una ricerca condotta su 30mila audlti americani per un periodo di 31 anni ha rilevato che coloro che consumavano in media 1,5 uova grandi al giorno avevano un rischio di incorrere in malattie cardiovascolari come ictus e infarto ischemico maggiore del 17% rispetto al resto del campione. Si può quindi dire che più di un uovo al giorno aumentano il rischio di soffrire di cuore. Si tratta di un monito importante per coloro che seguono la celebre dieta chetogenica, che non prevede carboidrati ma solo proteine. La conferma che troppe uova fanno male al cuore era comunque già arrivata da uno studio precedente.

La professoressa Katherine Tucker, dell'Università del Massachusetts Lowell, ha dichiarato: "Anche per le persone in diete sane, l'effetto dannoso di un maggior apporto di uova e colesterolo è stato costante". Le uova contengono certamente componenti benefiche per l'organismo ma "consiglio alle persone di evitare di mangiare omelette di tre uova ogni giorno". "La nutrizione è tutta una questione di moderazione ed equilibrio, - continua - questo è uno studio forte perché la modellizzazione si adatta a fattori quali la qualità della dieta".