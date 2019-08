Wolverhampton-Torino tv in chiaro o pay? Ecco dove vedere il Torino

Wolverhampton-Torino, ci siamo. E' il momento del match di ritorno, dopo che la squadra di Mazzarri ha perso l’andata in casa 3-2. Il Toro scende nuovamente in campo per il ritorno del Playoff che vale l’accesso al tabellone principale di Europa League. Dove vedere Wolverhampton-Torino in tv e streaming in programma giovedì 29 agosto alle 20.45? Ecco una veloce guida alla partita che vedrà in campo Belotti e compagni contro gli inglesi del Wolverhampton dell’ex Milan Patrick Cutrone.

Wolverhampton-Torino tv su Sky Sport

Wolverhampton-Torino in tv e streaming sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre), Sky Sport Football, Sky Sport 251. Per gli abbonati Sky, inoltre possibile seguire la gara anche in streaming su dispositivi come pc, tablet o smartphone, attraverso Sky Go.

Wolverhampton-Torino Tv8

Wolverhampton-Torino in tv anche anche in chiaro. Diretta anche su TV8; telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Paolo Aghemo.

Wolverhampton-Torino radio

Wolverhampton-Torino sarà raccontata in diretta anche su Radio Rai 1 nel corso di Zona Cesarini a partire dalle 20.40.

Wolverhampton-Torino probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota. Allenatore: Espirito Santo

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Baselli, Aina; Lukic; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)