Young Boys-Juventus chiaro o tv pay? CHAMPIONS LEAGUE DOVE VEDERE YOUNG BOYS-JUVENTUS

YOUNG BOYS-JUVENTUS TV: i bianconeri andranno in chiaro? Sì. La sfida di Champions League sarà trasmessa dalla Rai, questa sera mercoledì 12 dicembre alle 21 su Rai 1.

Young Boys-Juventus tv diretta e streaming. CHAMPIONS DOVE VEDERE LA JUVENTUS

Young Boys-Juventus chiude il girone H di Champions League. I bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale, ma cercano i 3 punti che possano dare la matematica vittoria del girone. Un pareggio infatti potrebbe permettere al Manchester United (in caso di vittoria sul Valencia) di raggiungere in classifica e sorpassare Cristiano Ronaldo e soci al comando del gruppo. All'andata la Juventus ha sconfitto lo Young Boys 3-0 con una tripletta di Paulo Dybala. Dove vedere Young Boys-Juventus in tv? Ora ve lo diciamo.

Young Boys-Juventus tv su Rai 1

Young Boys-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Per essere precisi, il match dei bianconeri andrà in onda in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD dalle 20:30 con "90° Champions" condotto da Paola Ferrari con Alberto Rimedio e Paolo Rossi in studio. Via al match dalle 21 con telecronaca di Stefano Bizzotto, commento tecnico di Antonio Di Gennaro e interventi da bordocampo affidati ad Alessandro Antinelli.

Young Boys-Juventus tv su Sky Sport

Young Boys-Juventus in tv andrà ovviamente anche su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Young Boys-Juventus streaming

Per quanto riguarda lo streaming, Young Boys-Juventus si potrà seguire tramite per gli abbonati di Sky da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. E anche su RaiPlay.

Young Boys-Juventus radio Rai 1

Young Boys-Juventus su Radio Rai 1 sarà raccontata nel corso del programma Zona Cesarini.

YOUNG BOYS-JUVENTUS FORMAZIONI

Young Boys (4-1-4-1): Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Camara, Benito; Lauper; Sulejmani, Sow, Aebischer, Assale; Nsame. Allenatore: Seoane.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Benatia, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Costa. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

In tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 252