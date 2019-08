Zanzara killer, hostess morta 3 giorni dopo la puntura. ZANZARA KILLER CHOC

La puntura di una zanzara è stata fatale a una donna, morta 3 giorni dopo. Apitchaya Jareondee, hostess di origine thailandese di 25 anni, è deceduta proprio a causa della puntura di una zanzara.

Zanzara killer, hostess muore dopo tre giorni dalla puntura. I sintomi

I sintomi accusati dalla donna punta dalla zanzara killer? Prima ha iniziato ad avere febbre e dolori muscolari. Nulla che sembrasse grave: pareva una banale influenza. Ma nel giro di pochi giorni la situaziona si è aggravata. Apitchaya era in vacanza con la famiglia in una regione settentrionale della Thailandia ed è stata ricoverata all’ospedale Lanna di Chiang Mai, nel nord del Paese.

Zanzara killer, hostess muore dopo tre giorni dalla puntura - La dengue

La hostess aveva contratto la dengue, causata dalla puntura di zanzara. Le condizioni sono precipitate con un'infezione che ha causato un'emorragia interna e diverse insufficienze respiratorie che le sono state fatali. Non solo la ragazza punta dalla zanzara - lavorava per la compagnia aerea Thai Lion Air - altri membri della sua famiglia hanno iniziato a soffrire di sintomi influenzali. Tutti si sono sottoposti a degli esami che hanno mostrato la presenza di dengue. La morte di Apitchaya è arrivata per complicazioni.

Zanzara killer, hostess muore dopo tre giorni dalla puntura - inutili precauzioni

Una familiare della ragazza morta per puntura della zanzara ha spiegato, come riporta il Sun, che nel periodo delle piogge tutti avevano preso misure di sicurezza contro le zanzare. Precauzioni che evidentemente non sono bastate. “Questa è la stagione delle piogge – ha detto la donna – e nella zona ci sono molte zanzare. Per questo motivo siamo stati con le finestre chiuse e abbiamo evitato di uscire se non strettamente necessario”. La dengue è malattia infettiva tropicale causata dal virus dengue, non sempre è mortale, ma può portare a delle complicazioni, come nel caso della 25enne morta dopo la puntura della zanzara.