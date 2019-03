Zidane ha detto no al Real Madrid, Juventus in pole position: i rumors

Zinedine Zidane verso la Juventus? Dalla Spagna arriva una voce che indirettamente avvicina sempre più Zizou alla società bianconera. Nei giorni scorsi era emersa la proposta di Florentino Perez al suo ex allenatore per tornare sulla panchina blanca sin da subito al posto di Santiago Solari o almeno nella prossima stagione. Una mossa, quella del patron merengue, alla luce della stagione fallimentare che sta vivendo il club spagnolo (eliminato dall'Ajax in Champions League - con il Santiago Bernabeu espugnato - out dalla Coppa del Re per mano del Barcellona e quasi fuori dalla lotta per la Liga: -12 dallo stesso Barça a 11 giornate dalla fine).

Zidane-Real Madrid: il ritorno non si farà. Juventus vicina a Zizou

Ora arriva un aggiornamento importante: Zidane avrebbe detto al Real Madrid, secondo quanto riporta El Pais. Il giornale iberico conferma poi le indiscrezioni su Zizou che avrebbe già ricevuto un'offerta formale dalla Juventus per la prossima stagione. La società bianconera pare disposta a mettere sul piatto un contratto fino al 2022. Per Andrea Agnelli, Zidane è la prima scelta in caso di addio di Allegri a giugno, mentre è difficile ipotizzare un arrivo di Guardiola (che in queste ore ha giurato di voler restare al Manchester City), con l'ipotesi di un Conte-bis al momento non decollata e Klopp orientato a rinnovare con il Liverpool (per questo avrebbe declinato anche la corte del Real Madrid).

Tornando a Zidane e il Real Madrid, secondo El Pais, i motivi della rottura tra Florentino Perez e Zizou la scorsa estate (pochi giorni dopo aver vinto la terza Champions League consecutivi) sarebbero dovuti ad alcune questioni legate al mercato. L'allenatore francese avrebbe voluto uno tra Mbappè, Neymar e Hazard in caso di partenza di Cristiano Ronaldo e avrebbe insistito per la cessione di Bale. Invece CR7 alla fine ha firmato con la Juventus senza che al Real Madrid sia arrivato un top player in grado di prenderne l'eredità. Con i risultati del campo che hanno poi condannato la scelta di mercato dei blancos.