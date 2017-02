Juventus, Pirlo torna come ambasciatore



Andrea Pirlo tornerà alla Juventus. Il centrcampista bresciano sarà l'ambasciatore bianconero. Lo svela Tuttosport, spiegando come il calciatore attualmente in forza al New York City FC lascerà la Grande Mela alla fine del 2017, per tornare a Torino. Pirlo sfrutterà la sua esperienza in Mls americana per lanciare il marchio Juventus anche sul mercato statunitense.

Pirlo ha vissuto la fae più importante della sua carriera con la maglia del Milan: 10 anni, 401 presenze con 40 gol, 2 Scudetti, una Supercoppa Italiana, 2 Champions League, due Supercoppe Europee e un Mondiale per club. Ma con la Juventus, dove andò nel 2011 a parametro zero, è stato subito amore. Per lui 4 anni e 4 Scudetti, due Supercoppe Italiane. Oltre alla finale di Champions League del 2015 persa contro il Barcellona.