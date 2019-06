Juventus, Rabiot primo regalo a Sarri. E Pogba-Zaniolo.. MERCATO JUVENTUS NEWS

Juventus, Rabiot primo regalo a Sarri

La Juventus prepara il primo regalo a Maurizio Sarri dopo la presentazione come nuovo allenatore bianconero avvenuta nelle scorse ore: si tratta di Adrien Rabiot. Da giorni le voci sull'arrivo del centrocampista francese sono insistenti.

Juventus-Rabiot: accordo di massima con mamma Veronique

Ora ecco un'indiscrezione molto forte su Rabiot: c'è un accordo di massima tra mamma Veronique (manager del giocatore) e la Juve: 7 milioni con bonus da 10 milioni alla firma (si svincola a parametro zero dal Paris Saint Germain). Salvo colpi di scena a questo punto. “Su Rabiot ci sono tanti club, stiamo facendo la nostra corsa”, aveva detto Fabio Paratici a margine della presentazione di Sarri. La trattativa pare dunque in dirittura d'arrivo, i prossimi giorni saranno decisivi.

Juventus-Pogba, i nodi con il Manchester United

Fronte Pogba. Il centrocampista francese vede di buon occhio il ritorno alla Juventus e, soprattutto, pare deciso a lasciare il Manchester United. la sua richiesta d'ingaggio è attorno ai 12-13 milioni netti più bonus (con sui si arriverebbe attorno a 15). Il problema dei bianconeri sarà convincere i Red Devils che valutano il giocatore non meno di 150 milioni di euro e stare attenti a un eventuale assalto del Real Madrid (Zidane sogna Pogba nel centrocampo merengue). Alex Sandro e Douglas Costa possono essere giocatori da inserire nella trattativa per abbassare la richiesta cash del Manchester United (anche se il Douglas Costa nei giorni scorsi ha comunicato la sua volotnà di proseguire con la Juventus).

Juventus alla finestra per Zaniolo della Roma

La Juventus continua a seguire anche Nicolò Zaniolo e cerca di capire se la Roma aprirà alla cessione del centrocampista. I giallorossi preferirebbero fare plusvalenze su altri giocatori (Dzeko, Manolas e Kolarov). I bianconeri puntano a uno scambio con Higuain (che sostituirebbe così Dzeko in giallorosso). "Nicolò ha quattro anni di contratto, non vedo motivi per andar via. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena sistemato l’organigramma sicuramente saremo i primi ad essere chiamati", ha detto ai microfoni di Radio “Centrosuonosport”, Igor Zaniolo, papà del centrocampista della Roma e dell’Under 21. Zaniolo, dopo l’Europeo con l'Italia, andrà in vacanza, ad occuparsi di tutto saranno papà Igor e l’agente Vigorelli.