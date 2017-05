Juventus-Real Madrid, odore di speculazione sui biglietti. Codacons protesta

Nei giorni scorsi si sono rivolti alla nostra associazione numerosi tifosi abbonati alla squadra di calcio Juventus lamentando di non aver potuto acquistare il biglietto per la finale di Champions league Juventus-Real Madrid che avrà luogo sabato 3 Giugno 2017 allo stadio di Cardiff (Galles) .

I tifosi in questione hanno precisato che la società proponeva una serie di possibilità alternative, riservate agli abbonati, che - teoricamente - partivano dall’acquisto del solo biglietto per l’evento, fino ad una serie di pacchetti che includevano anche il pernottamento ed il trasporto con volo aereo e che potevano essere acquistati a far data da venerdì 19 Maggio 2017 a partire dalle ore 10.00. Senonchè, di fatto, l’unica opzione esercitabile in data 19 Maggio 2017 (alle ore 10,01!!!) risultava essere relativa ai due “pacchetti” più costosi non essendo invece possibile l’acquisto del solo biglietto per l’evento.

I tifosi , cui era stato ufficialmente comunicato il diritto di prelazione, potevano esercitarlo solo nell’ipotesi in cui fossero stati disponibili all’acquisto del pacchetto che prevedeva il volo aereo , peraltro a tariffe palesemente lievitate rispetto a quelle indicate sui siti web per le prenotazioni on line. E ciò senza che fosse comunicata la disponibilità residua e/o l’esaurimento dei biglietti che solo alle ore 12,30 risultavano “sold out”. L’Associazione Consumatori Piemonte facendosi portavoce dei tifosi abbonati, privati dalla possibilità di assistere all’evento sportivo, resta in attesa di ricevere dalla società precisi chiarimenti in ordine alla correttezza della procedura di vendita dei biglietti comunicata e applicata ai tifosi .