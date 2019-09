Juventus, Sarri: "Tridente Ronaldo-Dybala-Higuain? Sì, ma..."

"L'ipotesi tridente è affascinante, per uno che siede al bar è bellissima, per uno che deve dare un equilibrio alla squadra è un'ipotesi che possiamo prendere in considerazione per spezzoni di partita. Spero che la squadra sia pronta a questa eventualità perché si può provare". Lo dice l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, in merito alla possibilità di far giocare insieme Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

JUVENTUS, SARRI, 'BAYER FORTE, PENSARE ALL'INTER SAREBBE ERRORE CLAMOROSO'

"Se uno ha le idee chiare sul Bayer Leverkusen non può pensare all'Inter. La partita ha un livello di difficoltà talmente elevato che pensare oltre domani sarebbe un errore clamoroso". L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, avverte la sua squadra alla vigilia del match con il Bayer Leverkusen, valido per la seconda giornata di Champions League. "Giochiamo contro una squadra forte, che si trova a un punto dal Bayern Monaco, è la squadra in Bundesliga che ha più possesso palla e i più alti valori fisici, e nel campionato tedesco i valori medi sono alti, quindi sarà un grande impegno", aggiunge Sarri in conferenza stampa prima di elogiare il gioiello del Bayer, Kai Havertz, obiettivo di mercato di tanti top club europei. "Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche. Lo stanno utilizzando dietro l'attaccante centrale o da esterno, mi sembra un giocatore completo che potrebbe giocare anche da centrocampista totale. Pensare che è un '99 e vederlo in campo con quelle qualità e personalità, sicuramente fa pensare che diventerà un giocatore importantissimo, uno dei più importanti d'Europa".

JUVENTUS, SARRI, 'IN CHAMPIONS PER ORA OBIETTIVO E' PASSARE FASE A GIRONI'

"Per ora in Champions non mi porrei obiettivi se non quello di passare la fase a gironi e poi vedere turno dopo turno dove possiamo andare". Lo dice l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia del match con il Bayer Leverkusen, valido per la seconda giornata del girone D di Champions League. "Sapete come la penso sulla Champions -prosegue Sarri in conferenza stampa-, dobbiamo sempre scendere in campo per raggiungere l'obiettivo massimo, sapendo che questo obiettivo coinvolge 10-11 squadre che hanno la stessa forza nostra. E' una competizione in cui gli episodi sono fondamentali. Abbiamo un obiettivo chiaro ma sappiamo che la Champions può dipendere da tremila fattori, di cui qualcuno anche casuale".

JUVENTUS, SARRI, 'BISOGNA MIGLIORARE VELOCITA' PALLEGGIO E CONCRETEZZA SOTTO PORTA'

"Nelle ultime partite è migliorata la nostra qualità di palleggio, ora il passo successivo è velocizzarlo, perché abbiamo momenti di ritmo giusto e altri di ritmo blando. Poi c'è da migliorare la nostra concretezza, perché nelle ultime due partite abbiamo avuto 21 palle gol e segnato solo 4 gol. La percentuale realizzativa è troppo bassa. Due partite non fanno testo, ma non vorrei ci mancasse un po' di cattiveria e su questo bisogna migliorare". E' l'analisi dell'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, sui margini di miglioramento nel gioco dei bianconeri. "Anche la condizione fisica sembra stia crescendo, ma è in stretta correlazione con l'aspetto mentale -aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen-. Se si parla di puri numeri i dati sono confortanti, ma non paragonabili a quelli del Leverkusen che sono di livello straordinario. Se qualcuno riposerà in questo momento non te lo so dire, ieri chi non ha giocato ha fatto un lavoro defatigante, li ho appena visti. Oggi faremo un allenamento normale, vedremo i dati, poi come sempre succede la valutazione finale va ad occhio".