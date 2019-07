Kean-Juventus: Everton! Dybala-Lukaku avanti. Calciomercato Juve news

Kean addio Juventus: Everton! Calciomercato Juve news

Moise Kean vicinissimo all'Everton. La Juventus ha trovato l'accordo con il club inglese per il trasferimento del suo attaccante: secondo i rumors dovrebbero essere 30 milioni più bonus (arrivando sino a 40 mln). Già giornata di mercoledì il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche con il club di Liverpool sbarcando così ufficialmente a 19 anni in Premier League. Kean era in scadenza di contratto con la Juve nel 2020 e all'Everton guadagnerà 3 milioni netti a stagione. Un giallo ancora da chiarire nella trattativa Juventus-Everton per Kean: i bianconeri avevano chiesto una clausola di recompra dell'attaccante italiano, ma stando al Mirror i Toffees potrebbero essere riusciti a non concederla, prendendo così il totale controllo del suo cartellino.

Juventus, Dybala-Lukaku avanti. Inter scavalcata

Lo scambio Lukaku-Dybala tra il Manchester United e la Juventus prende sempre più quota. L’Inter è stata scavalcata per il 26enne attaccante belga che Antonio Conte vorrebbe vedere vestito di nerazzurro. Il club milanese non è ancora in off-side, ma la Juve adesso è in vantaggio. Ecco perchè in chiave Inter crescono le quotazioni dell'ipotesi Cavani (a un anno di contratto dal Psg). Se Dybala si convincerà a lasciare la maglia bianconera per legarsi agli Spurs (pronti a offrirgli un ingaggio da 10 milioni netti), Maurizio Sarri avrà Lukaku ai suoi ordini e Cristiano Ronaldo potrà giostrare con un partner d'attacco che ricorda molto il Benzema degli anni in blanco.

Juventus, Nedved: "Impatto di Sarri positivo.L'acquisto di De Ligt e' stato faticoso"

"L'impatto di Sarri mi sembra positivo. Sono passati pochi allenamenti, qualche partita, ma siamo contenti: il suo e' un lavoro differente rispetto a quello che faceva Allegri, vediamo come andra' a finire". Cosi', ai microfoni di Sky Sport, a a margine del sorteggio del calendario della prossima serie A, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus. "L'acquisto di De Ligt e' stato faticoso: una trattativa complessa. Siamo felici che lui abbia scelto noi. Tutti si stanno rinforzando, soprattutto in Italia: sara' un campionato molto combattuto, piu' degli anni passati. In Europa e' durissima: ci sono tante formazione forti ma la Juve si fara' trovare pronta", ha aggiunto Nedved. "Sara' un campionato interessante, bello per la gente e per il movimento calcistico. Si decidera' all'ultima giornata. Ci sentiamo forti, avendo vinto otto scudetti consecutivi ma cercheremo di rinforzare ulteriormente la squadra", ha aggiunto il vicepresidente del team bianconero. "Il mercato? Ci sta lavorando Fabio Paratici ma non entrerei nei dettagli. Lukaku-Dybala? Ci sono degli interessamenti, aspettiamo quando ci saranno delle proposte concrete", ha concluso Nedved.