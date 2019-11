Kean, l'Everton lo manda in tribuna dopo un nuovo ritardo dell'ex Juve

Moise Kean, non e' stato convocato dall'allenatore dell'Everton Marco Silva per l'ultima gara di Premier League di sabato scorso (vinta 2-1 dall'Everton sul campo del Southampton). Il motivo: l'attaccante italiano era arrivato in ritardo alla riunione tecnica per una seconda volta.

L'Everton ha acquistato in estate Kean dalla Juventus per circa 27 milioni di euro (ingaggio da circa 3 milioni netti a stagione). In questa prima parte di stagione con i "Toffees" ha giocato 10 partite senza segnare alcun gol.

Ne mese di giugno Kean venne escluso (insieme a Zaniolo) da Italia-Belgio all'Europeo Under 21 per essersi presentato in ritardo a una riunione tecnica.