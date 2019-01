Kevin Prince Boateng al Barcellona. Sarà asse Barcellona-Sassuolo

Kevin Prince Boateng al Barcellona è il primo passo di un asse tra il club blaugrana e il Sassuolo. Nasce un asse Sassuolo-Barcellona che in futuro coinvolgerà diversi giovani. Il feeling tra i due club era nato in estate quando sbarcò alla corte di Squinzi Marlon, acquistato dagli emiliani con un diritto di ricompra mantenuto dal Barcellona. In prospettiva altri giovani blaugrana finiranno per vestire la casacca neroverde.

"Sono in partenza per Barcellona per chiudere la cessione di Kevin Prince Boateng con il club catalano". Lo dice all'Adnkronos l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. "Non so se sarà una cessione in prestito o a titolo definitivo stiamo ancora valutando -aggiunge Carnevali-. Con il Barcellona abbiamo un ottimo rapporto da questa estate quando abbiamo preso da loro Marlon e con l'occasione parleremo anche di altri giocatori". "Vedremo se effettuare un acquisto al posto di Boateng perché adesso a gennaio torna Scamacca dal prestito, un ragazzo giovane nel quale crediamo molto e sul quale vogliamo puntare", conclude l'ad del club emiliano.

Il Barcellona è a un passo da Kevin Prince Boateng. La mezzapunta del Sassuolo (5 gol in questa stagione) nelle prossime ore dovrebbe vestire la maglia blaugrana. C'è un'intesama di massima tra i due club. Boateng passerà dal Sassuolo al Barcellon con un prestito onoreso di due milioni e diritto di riscatto a 8. Secondo quanto riporta Sky, l'operazione è stata condotta dall’agente Edoardo Crnjar.