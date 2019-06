Kinsey Wolanski: 2 milioni di follower post invasione di Champions. Ma poi il profilo viene chiuso

Kinsey Wolanski era volata da 300 mila follower a oltre 2 milioni in poche ore dopo l'invasione di campo nel corso della finale di Champions League tra Tottenham-Liverpool (vinta 2-0 dalla squadra di Klopp). La 23enne modella era diventata regina del Web, cliccatissima in tutto il mondo: le foto di Kinsey Wolanski portata via dagli steward presenti al Wanda Metropolitano (sotto lo sguardo dei giocatori) erano diventate celebri in ogni angolo del pianeta. Poi il colpo di scena: entrando nella sua pagina Instagram ecco il messaggio che nessuno si aspettava: "Spiacenti, questa pagina non è disponibile". Si parla di un attacco hacker che ha portato alla probabilmente momentanea sospensione del suo profilo.

La bella bionda è Kinsey Wolanski (in arte Kinsey Sue), 23enne modella (in passato protagonista delle copertine delle celebri riviste Sport Illustrated, Maxim e FHM), attrice (ha recitato nel film “Slasher Party”) e compagna di Vitaly Zdorovetskiy (noto Youtuber, il suo canale ha quasi 10 milioni di follower ed ex attore a luci rosse), il proprietario del sito web per adulti Vitaly Uncensored che la ragazza ha voluto promuovere con la sua invasione.