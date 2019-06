KINSEY WOLANSKY: "MAI POSATO NUDA O IN TOPLESS. E POI..."

KINSEY WOLANSKY: "MAI POSATO NUDA O IN TOPLESS"

"Tengo a precisare che non ho mai posato nuda o in topless". Lo ha spiegato Kinsey Wolansky rispondendo a domande che le sono state fatte dai suoi followers sulle Instagram Stories. La modella, famosa per la sua invasione di campo nella finale di Champions League, poi aggiunge: "Non ho mai fatto porno"

KINSEY WOLANSKY SENSUALE SU INSTAGRAM

"Ho provato davvero molto ad avere un viso sexy e invece mi sembra di essere pronto per un pisolino", scrive Kinsey Wolansky in un post su Instagram commentando una sua foto in cui, al contrario, appare davvero sensuale più che mai. Il risultato? Oltre 550mila like in un giorno.

KINSEY WOLANSKY RIVELA: DOPO L'INVASIONE DI CAMPO 2 CALCIATORI DEL LIVERPOOL...

Kinsey Wolanski sempre più star da quella notte in cui ha fatto invasione di campo durante la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool poi vinta dai Reds. Anzi, la 23enne modella rivela che due campioni della squadra campione d'Europa hanno tentato un approccio con lei. "Non voglio fare nomi, ma posso dirvi che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: 'Ti ho vista alla partita'. Onestamente non sapevo nemmeno chi fossero fino a quando non ho guardato i loro profili. Non ho risposto anche perché ho già un fidanzato", le parole di Kinsey Wolansky.

Kinsey Wolansky Instagram si impenna sopra 3 milioni follower

Kinsey Wolansky intanto vede il suo profilo Instagram volare sopra i 3,1 milioni di follower grazie a quel 'gol' segnato sul campo del Wanda Metropolitano di Madrid.

Kinsey Wolanski superstar: regalo Uefa dopo la 'bollente' invasione di campo

The sweetest guy who works for UEFA gave me this plaque in the airport 😭😭😭 pic.twitter.com/nLF83BnD8i — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 giugno 2019

Champions League: chi è Kinsey Wolanski, la donna che ha fatto invasione di campo in finale Tottenham-Liverpool

La bella bionda è Kinsey Wolanski (in arte Kinsey Sue), 23enne modella (in passato protagonista delle copertine delle celebri riviste Sport Illustrated, Maxim e FHM), attrice (ha recitato nel film “Slasher Party”) e compagna di Vitaly Zdorovetskiy (noto Youtuber, il suo canale ha quasi 10 milioni di follower ed ex attore a luci rosse), il proprietario del sito web per adulti Vitaly Uncensored che la ragazza ha voluto promuovere con la sua invasione.

KINSEY WOLANSKY INVASIONE DI CAMPO IN TOTTHENAM-LIVERPOOL DI CHAMPIONS LEAGUE. VIDEO